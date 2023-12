Alfonso Rueda: "Si se premia a los que se endeudan se perjudica a los que gestionamos bien"

Alfonso Rueda Valenzuela (Pontevedra, 1968) cogió hace 18 meses el relevo de San Caetano de la mano del gallego de las cuatro mayorías absolutas. Después de conseguir imponer su identidad y desligarse, en parte de lo heredado, se suma al 'sentidiño' para seguir trabajando en una momento en el que la locura parece imponerse. Es un tipo cercano que gana en la distancia corta. Directo, habla sin tapujos de las consecuencias para Galicia de la condonación de la deuda catalana y la aprobación de la Ley de Amnistia. Siente que se castiga a Galicia por ser la tierra que ha parido a Feijóo. En un horizonte de seis meses para la celebración de las elecciones gallegas, Rueda se mueve en el sin prisa pero sin pausa.

Lleva 18 meses al frente del gobierno gallego, ¿qué balance hace de este ciclo que llega a su fin?

Muy intenso. Si echo la vista atrás me parece poco tiempo y a la vez mucho. Al principio tuvimos un reto muy importante que era sustituir a un presidente gallego que acumulaba cuatro mayorías absolutas consecutivas. Al producirse de forma repentina había que trabajar para que la gente no sólo entendiera el cambio sino que colaborara para seguir haciendo las cosas bien. Han sido meses de mucho trabajo intentando también conciliar con mi vida privada , pero el balance es muy positivo. Tras dos procesos electorales en paralelo, a la gente le queda claro que seguimos trabajando con sentidiño y con estabilidad consiguiendo que Galicia siga funcionando en una etapa que es una locura para España.

Ha logrado imponer su identidad. Pasado ese escollo complicado y a la vez necesario. Qué cree que gusta de usted al ciudadano?

Eso ya lo veremos cuando lleguen las elecciones...esa es la gran pregunta (se ríe). La gente estaba expectante y ha visto que mantenemos el nivel. Mucha gente me transmite que lo que aprecia en mi es la cercanía. He intentado ser el mismo que siempre fui, se puede ser presidente de la Xunta y la otra persona que está fuera de los focos. Yo creo que eso sí lo he conseguido pero sin intentar impostarlo. Si uno es sincero con lo que hace da igual lo que haga.

Su mayor acierto y en un ejercicio de autocrítica, su mayor error…

El mayor acierto ser capaz de transmitir a los gallegos que siguen teniendo un gobierno del que se pueden fiar. No fue fácil. La mayor autocrítica es trabajar- y lo hago cada día- en integrar el hecho de estar más expuesto a los focos. Antes sentía que no todo el mundo estaba tan pendiente de mi y ahora comprendo que la gente espera una reacción y un determinado comportamiento. A veces me olvido de eso y no es bueno en un político. Me toca acostumbrarme a este escenario donde todo es diferente. Me cuesta pero avanzo.

¿Cómo va a afectar a Galicia la condonación de la deuda catalana?

La primera conclusión es que los que están acordando con Cataluña nos va a perjudicar. Al final el Gobierno Central tiene el dinero que tiene. Si se lo da a Cataluña va dejar sin él a los demás. Ahí salimos perdiendo seguro. Lo único que han hecho es dar una especie de mensaje apelando a la tranquilidad como que ya nos tocará hablar de este tema, pero yo no estoy nada tranquilo. El dinero no es infinito. Lo que le están dando a Cataluña se lo están sacando a Galicia. Tampoco acepto que lo que le conviene a Cataluña sea lo que nos convenga a nosotros. Cataluña es la comunidad más endeudada de España y Galicia de las menos. Un sistema donde se premia al endeudado siempre va a perjudicar a los que gestionamos bien. Quiero que el gobierno me pregunte que es lo que le conviene a Galicia. Igual a mi no me interesa que me perdonen la deuda, me interesa que si hay dinero hagan inversiones en Galicia.

¿Se puede considerar que el sistema de financiación está desmantelado….el de antes sirve o no para la nueva realidad?

Está todo inventado. Hay una algo que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se reúnen las comunidades con los distintos gobiernos para hablar de estos temas. Hace años que no lo convocan. Por algo será. No quieren enfrentarse a una realidad en la que en España como estado descentralizado se reparten los recursos conforme a las reglas que todos adoptemos. Por eso están actuando en beneficio a los que les han votado en la investidura como Cataluña y País Vasco. El Gobierno central sabe que no se puede reunir con el resto porque no van a poder contentar a todos.

¿Qué pide Galicia al respecto?

Nosotros solicitamos que nos sentemos y repartamos lo de todos entre todos. Que no haya repartos previos que nos dejen sin una parte importante. Cuanto más tiempo pase sin que el presidente del Gobierno de la cara y nos explique lo que está haciendo y nos está quitando para pagar los pactos de investidura peor será. Si ya no lo hacía cuando la mayoría de las autonomías eran del partido socialista ahora me temo que lo hará menos y cada vez será un estado con más desigualdad. Mi obsesión es que la gente sepa que lo que se está repartiendo a Cataluña y País Vasco es de todos no de Pedro Sánchez. Cuando se siente a hablar con nosotros habrá ya una parte muy importante sobre la que no se pueda actuar y eso es intolerable. Lo que no acepto es que haya gente que lo gane todo a costa de que los demás perdamos todo eso que van a ganar.

La Xunta solicitó ya la reunión de presidentes….¿es optimista de que se pueda materializar?

Me temo que no. Pedro Sánchez me recibió en julio del año pasado después de insistir mucho y es verdad que fui con bastantes peticiones y adquirió sólo tres o cuatro compromisos. No ha cumplido ninguno después de darme su palabra de que sí lo haría. En base a esta experiencia tengo pocas esperanzas de que si le hemos pedido este nuevo escenario, la mayoría del poder territorial con el que tendría que dialogar y que no es de su partido , supongo que nos ignorará completamente. Pero la falta de cortesía hacia 11 dirigentes autonómicos que nos hemos dirigido a él para solicitar una reunión y más de un mes después sin recibir contestación ya es un pequeño indicio de por donde va a ir esta legislatura. Sus prioridades están donde aquellos que lo sostienen.

-El Pacto de la Seguridad Social también dispara la alerta a la caja única de pensiones. ¿Cómo le va a afectar a Galicia ante el enorme repunte de mayores de 65 años que se le avecina?

Igual que nosotros somos responsables de que sea sostenible la sanidad, la educación o los servicios sociales, el Gobierno central es el responsable de que sea sostenible la caja de las pensiones. Todas las decisiones que tome tienen que tener en cuenta que todo aquello que se comprometa a pagar debe abonarlo. Nosotros aquí no podemos asistir más que como espectadores pero me temo que el criterio de sostenibilidad le importa muy poco a este gobierno.

El acuerdo PSOE-BNG por el que Galicia recibirá determinada concesiones….¿cree que se va a quedar en papel mojado?

Hace cuatro años cuando el BNG era decisivo firmaron un pacto y ese acuerdo se incumplió absolutamente. Ahora que lo han vuelto a suscribir, según el candidato del partido socialista, lo firmaron por un gesto de buena voluntad, no era necesario aritméticamente. Me temo pues que si cuando fue necesario no les hicieron caso ahora los van a ignorar completamente. En todo caso, el pacto es una repetición de compromisos incumplidos de declaraciones generalistas sin nada a lo que agarrarse y poco ambicioso. Es un pacto de garrafón en comparación con lo que firman Cataluña y País Vasco con compromisos concretos. Aquí les han dado algo para que se contenten.

La ley de Amnistía copa otro de los focos centrales del debate político…

Es una manifestación perfecta de lo que pasa. Aquí hemos tenido un caso claro. Mientras a nosotros no nos dejan gestionar nuestro litoral porque la constitución no lo permite cuando es la comunidad con más costa de España, pero sí le permite hacer un referendo de autodeterminación de una parte del Estado. Es una demostración de que hasta el ordenamiento jurídico se amolda al interés de una persona concreta para ser investido presidente de un gobierno. La ley de Amnistía es la desigualdad absoluta, el decirle a los que quebrantaron el Estado de Derecho que no pasa nada y encima hay que reconocer que los equivocados eramos nosotros.

El Gobierno gallego siempre sostuvo que ante esta coyuntura Galicia no iba a ser sumisa….¿qué implica ésto?

Ya veremos al final en qué consiste la ley cuando se apruebe definitivamente. No descartamos nada. De la norma me preocupa la consecuencia fundamental que es que va a hacer una España con territorios muy privilegiados, incluso desde el punto de vista de perdonar algunos delitos, y otros ignorados. La amnistía empieza con desigualdades jurídicas y acaba con otras de tipo económico que impiden prestar servicios.

De vuelta a Galicia son muchas las realidades que nos preocupan….una de ellas son los Next Generation cuya falta de traspaso dejan en el aire 27,000 millones en proyectos importantes…

Siempre dijimos que es un error que en un Estado descentralizado como es España el gobierno se reservase la parte más importante de gestión de los fondos. El resultado ha sido un desastre. La mayoría de los fondos no están ni convocados. Ante el desconocimiento en dicha materia siguen en parálisis. Las comunidades que somos las que llevamos gestionando fondos desde hace tiempo lo poco que nos han dado está aplicado de forma notable. Estamos ya en ejecución de casi el 90 por ciento de lo que nos han transferido y tenemos plazo de sobra. Respecto a los fondos industriales, el 70% lo tienen como el primer día, es decir, sin convocar. A nosotros se nos dijo que buscáramos cuatro o cinco grandes proyectos tractores que crearan puestos de trabajo y transformaran territorio. Lo hicimos, los presentamos a los NEXT Generation y estamos sin saber nada.

Otros damnificados: el corredor Atlántico de mercancías, el del hidrógeno verde...curiosamente Galicia es la región con mayor potencia para su producción y no habrá red de distribución….¿Siente que Galicia esta castigada?

Creo que hay una mezcla de incompetencia y sinceramente creo que el comisario nombrado a prisa y corriendo después de pedirlo durante años. Ahora ya ha pasado un año y no ha tenido tiempo para reunirse con la Xunta. Las únicas declaraciones que ha hecho son de desconocimiento o de desprecio. Hay una dejadez por parte del Gobierno central motivada por sus líos políticos. También una tendencia a perjudicar a Galicia por ser la tierra de donde ha salido Feijóo. Me parecía increíble al principio pero cada día estoy más convencido de ello. El planteamiento en Moncloa es que si le va mal Galicia eso le perjudica a Feijóo.

Los tribunales enfrían la fiebre eólica y mantienen en vilo al sector….¿cómo piensa desatascar esta situación?

Nosotros respetamos y aceptamos las sentencias , aunque no nos gusten, y utilizamos los medios a nuestro alcance que es presentar recursos ante instancias superiores. Ahora mismo todo este clamor de las renovables tiene consecuencias. La judicatura tiene que darse cuenta que sus decisiones conllevan a paralizaciones de parques eólicos con importantes pérdidas de inversion. Nosotros luchamos con argumentos jurídicos y trabajamos con profesionales que analizan cada proyecto y ven que es viable desde el punto de vista ambiental y técnico. Y de repente llega una asociación y con una simple carilla diga que no y eso conlleve paralizar un proyecto que suponga miles de empleos. Yo me tengo que rebelar frente a eso. Si eso no se instala en Galicia se va a hacer en otro sitio.

La Ley del Litoral está bloqueada. El Gobierno Central ha recurrido 31 artículos alegando inconstitucionalidad….¿existe cierto paralelismo a la Amnistía….?

En un asesoramiento previo a la redacción de la ley estuvo el expresidente del TC y nos trasladó que el texto no tenía ninguna tacha desde el punto de vista jurídico. La elaboraron catedráticos de Derecho Administrativo muy solventes, el Consello Consultivo que asesora a la Xunta no vio problemas y la Asesoría Jurídica tampoco. Entró como siempre la política antigalicia del Gobierno central. Se dijo que ésto equivalía a una relación de independencia, una desconexión como se intentaba hacer en Cataluña hace unos meses antes de las elecciones. Y después, sin ningún diálogo previo, nos plantearon recursos, algo de lo que me enteré por teléfono. Moncloa ve inconstitucional que Galicia aproveche su costa al mismo tiempo que preserve el medio ambiente y garantice la economía de la gente que vive de ello.

El sector del marisqueo no pasa su mejor momento. Las continuas borrascas y la disminución de la salinidad del agua marina ha provocado una fuerte mortandad de molusco. Que medidas piensa implantar para compensar los daños?

La Xunta no los va a dejar solos, pero también digo que se trata de una responsabilidad compartida. Espero el que Gobierno central se mueva a través de una declaración de zona castastrófica para que nosotros podamos ayudar a toda la gente que vive del marsiqueo. Dicen que van a venir grandes logros para Galicia y espero ver al ministro responsable decir que también les va ayudar.

La semana pasada se conocía que Alcoa deja en el aire el horno de ánodos previsto en la factoría de San Ciprián (Cervo) por pérdidas económicas. Qué pasos nuevos están dando la Xunta para revertir la situación?

La conselleira de Economía se reunió con el comité hace tres días. Yo recibiré a los representantes de la empresa el próximo lunes y quiero escuchar lo que me van a decir. Quiero una solución pero tengo claro que el problema principal es el precio de la energía en España. Alcoa es la industria que más electricidad utiliza en Galicia y no puede ser que le cueste un 60% más que lo que le cuesta en otros países como Francia. El compromiso del Gobierno central de hacer un estatuto especial para las electrointensivas ha quedado en nada. Y eso no lo podemos hacer nosotros.

Otro asunto que preocupa al ciudadano es la sanidad….todavía existe dificultad en la cobertura de determinados puestos y las listas de espera ahí siguen….

El Ministerio de Sanidad declaró que Galicia tiene la segunda mejor ratio de listas de espera en España. Por lo tanto hay que seguir trabajando para ser la primera. No hay ninguna duda de que la sanidad tiene problemas pero hemos mejorado muchísimo. La Xunta destina a este ámbito casi la mitad de su presupuesto y creo que es dinero bien invertido. Hemos cubierto muchos puestos de difícil cobertura y hemos apostado por la estabilización de personal con ofertas de empleo público regulares. Hay cosas que no podemos hacer como la ampliación del número de plazas Mir. Eso por lo que sea no lo quieren hacer. Acaba de pasar un ministro gallego bastante breve que en ese sentido no hizo nada, pero seguiremos reclamando que lo que no podemos arreglar nosotros alguien tiene que hacerlo.

¿Se puede perder un tren que parece que nunca va a llegar?

Lo del Ave ya es una broma. El nuevo ministro de Fomento que lleva menos de un mes en el cargo primero dijo que el AVE a Galicia era una carta a los Reyes Magos, cuando nos acababa de decir diez días antes la anterior ministra que estaba a punto de llegar. Después cuando se le pidió la variante de Cerdedo dijo que se estaba impulsando pero que fijar plazos en infraestructuras era una cuestión muy peligrosa. Todo ello es un síntoma de la poca seriedad del Gobierno central. El AVE hace tiempo que tenía que estar aquí. Hay un problema con los trenes en relación a los continuos retrasos sufridos últimamente que nadie nos cuenta nada. Yo a día de hoy no tengo ni idea de cuando va a llegar el AVE. Imagino que cuando se sepa las fecha de los comicios gallegos milagrosamente llegará en esos días.

Le tengo que preguntar por las elecciones gallegas…se abre un escenario de seis meses. ¿Puede afinar algo la fecha de celebración?

Yo quería aprobar los presupuestos por una razón fundamental. Hemos visto pasar seis meses en España donde el gobierno no existía. Nosotros hemos seguido trabajando como hormiguitas y vamos a ser la primera comunidad en aprobar unas cuentas que estarán en vigor el año que viene. He tenido una especie de obsesión porque Galicia contase con unos presupuestos cerrados antes de meterla en cualquiera contienda electoral. Eso da una estabilidad brutal. Al mismo tiempo, hay mucha expectación con las fecha de las elecciones. Gobernar lleva mucho tiempo. La oposición ha dicho de todo y hasta van a acertar en la fecha porque han nombrado todos los domingos posibles de aquí a la fecha legal para convocarlas. Yo me pregunto porque tanta insistencia y las prisas. No tengo prisa, vamos paso a paso. El horizonte está puesto en el primer semestre de 2024. hasta que no se aprueben los presupuestos no decidiré ninguna fecha.