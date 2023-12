Crimen de Marta del Castillo: un nuevo informe pericial sobre el móvil de Miguel Carcaño podría dar un giro al caso

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ha recibido un nuevo informe pericial informático encargado sobre los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, autor del crimen de Marta del Castillo, según ha informado Antonio del Castillo en su cuenta de Twitter. El documento podría ser crucial para la localización del cuerpo de la joven asesinada el 24 de enero de 2009.

Este informe del perito habría detectado posiciones del autor del crimen hasta ahora no incluidas en la investigación del caso, lo que podría dar un giro al caso y arrojar nuevas pistas para encontrar el cadáver de la sevillana. ¿A qué hora sucedió el crimen y se trasladó el cuerpo? ¿Dónde se trasladó? ¿Ayudó alguien más a Carcaño la noche del 24 de enero? Estas son algunas de las cuestiones que podría responder el documento que ya se encuentra depositado en el juzgado.

A este respecto, el padre de Marta ha señalado durante una entrevista en el programa de Cuatro, 'Código 10', que la familia está esperanzada. "Es la última oportunidad que tenemos, sinceramente ya lo que diga el informe es la última carta", ha afirmado Antonio del Castillo.

"El informe ha tardado mucho tiempo, supongo que se tratará de un informe muy complicado y espero que haya alguien en la Policía que sepa leerlo correctamente porque es un estudio muy técnico", ha lamentado el padre de Marta, al tiempo que ha querido recordar que el perito solamente ha examinado dos teléfonos, el de su hija y el de Carcaño, porque "es lo único que ha autorizado el juez".

"El resto de teléfonos son muy importantes porque Miguel solo no pudo hacerlo. En un primer momento, el juez dijo que se mirarían todos los móviles de los implicados y después se desdijo de sus palabras" ha explicado en referencia al hecho de que no se hayan admitido como parte de la investigación el resto de móviles de los acusados como salvaguarda de sus derechos al no haber sido condenados.

¿Quiénes son los implicados?

Cabe recordar que en el juicio del caso celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver se saldó con la condena de Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, la novia de este, María García Mendaro y su amigo Samuel Benítez.

En el caso de Francisco Javier García, alias "El Cuco"menor de edad en la fecha de los hechos, fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de reclusión en un centro por encubrir el asesinato; si bien en 2022 un Juzgado de lo Penal le condenó junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el juicio contra los adultos.

En cualquier caso, con respecto a esta diligencia relativa a la localización del cadáver de la víctima, pesa, según el auto emitido en abril de 2021 por el juez instructor, "la afirmación del penado Miguel Carcaño de haber autorizado la práctica de las diligencias interesadas respecto del teléfono o teléfonos de los que fuese titular, de modo que cabe, para él y sólo para él, entrar a valorar la idoneidad de la medida interesada", pues "cabe la posibilidad de que de esta pericial resulten indicios de la posible ubicación del cuerpo de la víctima, como señala la parte y la propia Policía Nacional".