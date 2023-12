Almeida responde a Ortega Smith: "Quizá no tenga los huevos que él tiene, pero tengo los votos de los que él carece"

"Yo le diría a Javier Ortega Smith que quizá no tengo los huevos que él tiene pero tengo los votos de los que él carece". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha respondido así de contundente al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la región, quien afirmó que en el Partido Popular son "gallinas ponedoras, que ponen huevos pero que no los tienen".

Durante una entrevista en Telecinco, el regidor madrileño ha destacado que "Vox está bastante perdido" y lo demostró en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de la semana pasada con Javier Ortega Smith, que "no buscó la crítica a la ley de amnistía y al PSOE, sino diferenciarse del PP y para colmo dijo eso de que nosotros somos gallinas ponedoras".

"Quizá no tengo los huevos que él tiene, pero tengo los votos de los que él carece y por tanto, aclarar que en política es más importante tener votos que un exceso de huevos como patrocina Ortega Smith" ha afirmado el alcalde, al tiempo que ha destacado que esos votos le permiten dar estabilidad al Ayuntamiento de Madrid y a la ciudad de Madrid con una mayoría absoluta "sin las injerencias que tuvimos con Vox en la legislatura pasada". Almeida ha recordado que el partido de Abascal se negó a aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, "aunque no fue solo aprobarlos, sino que ni siquiera se sentaron a negociarlos con nosotros", ha anotado.

"En mi opinión, Vox está bastante perdido y desnortado en los tiempos en los que vivimos, no acaba de encontrar su lugar, no acaba de saber qué es lo que tiene que hacer" ha señalado Almeida, quien ha asegurado que "unas unas veces está en la calle patrullando la ciudad como hace Ortega Smith en Ferraz, donde para mí sinceramente lo que hace con la Policía con un cámara detrás me parece que es impresentable, y otro día está en las instituciones".

Así, Almeida ha incidido en que el problema principal de Vox es que está "desnortado" y que, en todo caso, "es indudable que esa es la mejor coartada para Pedro Sánchez". "Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rumbo, que es denunciar a este Gobierno y a Pedro Sánchez por lo que está haciendo con la ley de amnistía solo por un interés particular, denunciar la quiebra de igualdad y hacerlo desde la responsabilidad que nos da ser el primer partido de España" ha zanjado el alcalde.