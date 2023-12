La primera silla de ruedas inteligente está hecha en Extremadura: así es el Trabajo Fin de Grado de un joven ingeniero de 24 años

Es el Trabajo Fin de Grado del joven extremeño Francisco José García, de 24 años, que soñó desde niño con ser ingeniero. Su prototipo funciona con voz.

Francisco José García es un joven ingeniero industrial extremeño, nacido en Villafranca de los Barros (en Badajoz) en 1999, que acaba de diseñar un proyecto novedoso como Trabajo Fin de Grado (TFG): Hermes, una silla de ruedas controlada por voz.

Este ingeniero quería hacer algo "relevante" como TFG, un proyecto que ayudara a mejorar la vida de las personas y que no fuera un mero trámite para finalizar sus estudios. Lleva trabajando en el mismo desde el pasado mes de febrero, aunque reconoce que mucho tiempo antes estuvo pensando en ello: "Me acostaba y me despertaba con el proyecto en la cabeza", destacó.

Así nació Hermes, una silla de ruedas que ha adaptado con un microcontrolador que capta la voz a través de una aplicación del móvil. Esta idea surgió de Apamex (Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura) y fue seleccionado por la Universidad de Extremadura como el TFG "más ambicioso".

"Cuando el usuario pronuncia la palabra Hermes la aplicación reconoce las órdenes que se transforman en un comando bluetooth que se envía al microcontrolador y es el que se encarga de hacer las de veces de joystick para que mueva la silla como si se estuviera pulsando físicamente", destacó. Afirma que es la primera silla de ruedas del mundo que funciona con voz y para él crear este prototipo ha sido una gran satisfacción. Su objetivo a partir de ahora será "llevarlo al mercado, hacerlo posible y ofrecérselo a la gente".

Recuerda que desde niño tuvo vocación por la ingeniera, "incluso antes de saber lo que era". Relata para El Economista como desde niño desmontaba sus juguetes y los aparatos electrónicos de su casa para conocer cómo era el funcionamiento interno. Su padre lo recuerda en su andador, cortando el cable del teléfono para entender y comprender cómo funcionaba.

Esta curiosidad lo llevó a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura. "Una de las más punteras a nivel nacional e internacional", no en vano fue situada en el Ránking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái, como una de las mejores 800 universidades del mundo.

Matrícula de Honor

Afirma que, aunque la sociedad mire a Extremadura como una región olvidada, entre sus aulas "se están desarrollando mucha innovación y mucho talento", destacó. El proyecto Hermes fue merecedor de una matrícula de honor y el próximo 11 de diciembre recogerá el primer premio en la VIII Edición del Premio al Mejor Proyecto de Accesibilidad Universal y Diseño para todas las Personas 2023, que organiza el Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Extremadura (CEXITI) y la entidad Apamex, y cuenta además con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura.

Este será sin duda un día muy importante para el joven ingeniero extremeño, puesto que mantendrá contacto con las empresas que pueden dedicarse a fabricar y comercializar este prototipo. Lo que sí ha adelantado al elEconomista es que ya está "arreglando los papeles para tener la propiedad industrial de este proyecto".

Futuro laboral

Francisco José García empezará el próximo mes de enero a trabajar en Alemania, en la compañía SII Deutschland GmbH, una empresa alemana de servicios de ingeniería e IT, especializada en el desarrollo de sistemas complejos para la industria aeronáutica.

Reconoce que cuando se postuló para trabajar en esta empresa, este prototipo fue determinante. Afirma que "se interesaron mucho por él, por su diseño y por cómo lo había abordado". Fue un proceso de innovación que llamó mucho la atención a la compañía alemana.

Sobre comunidad extremeña, afirmó que cuenta con una de las mejores Universidades de Ingeniería de toda España, pero afirma que "es muy difícil trabajar en el mercado extremeño porque todavía es muy obsoleto en innovación e ingeniería". Asimismo, reconoce que aunque hay ofertas laborales "se necesita más inversión en innovación empresarial" porque los proyectos más "interesantes" siguen estando fuera.

Fuga de talentos

Hoy por hoy, Francisco José García es un joven más que busca su futuro profesional fuera de España, un ejemplo de la fuga de talentos que tanto están sufriendo tanto Extremadura como España, aunque reconoce que, por su edad, "le hace mucha ilusión conocer mundo".

Para él, su próximo futuro en Alemania se presenta muy "ilusionante" destacó. Será una experiencia que le ofrecerá una gran oportunidad para "conocer mundo" y ver cómo se trabaja e innova en otros lugares. Algo que sin duda completará su talento.