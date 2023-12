La fortuna de Bad Bunny que le permite poder alquilar el apartamento más caro de NY

Desde que en los años 90 Ricky Martín empezara a sonar por todo el mundo, y tras la aparición también de Daddy Yankee en un panorama musical totalmente nuevo, Puerto Rico se ha convertido en una doble cuna mundial: la que vio nace al género urbano por excelencia, el reggaetón, y madre de la mayoría de los grandes artistas latinoamericanos que triunfan hoy de manera internacional.

La lista podría ser infinita: Wisin y Yandel, Residente, Tito el Bambino, Anuel AA, Luis Fonsi, Raw Alejandro, Chayanne, Cosculluela, Farruko, Ozuna y un largo ecétecer para acabar con el rey de reyes, con permiso de Daddy Yankee, Bad Bunny.

Y no es casualidad, desde hace tres años, Bad Bunny es un fijo en la lista de los jóvenes más influyentes menores de 30 años, que elabora anualmente la revista Forbes, y que este año comparte protagonismo junto a otros reconocidos como Peso Pluma. Aunque el nuevo 'rey del pop', tal y como le describe la publicación estadounidense, no solo desborda influencia sino sobre todo dinero.

Según Forbes, el cantante puertorriqueño podría haber ingresado el pasado año 2022 alrededor de 90 millones de dólares; parte de la música y parte de los contratos publicitarios o grandes colaboraciones con marcas como Adidas o Gucci. De otro lado, además, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del 'conejo malo', mantiene diferentes fuentes de ingresos como la agencia de gestión deportiva que dirige 'Rimas Sports' y el equipo de baloncesto Cangrejeros de Santurce de San Juan, en Puerto Rico, en copropiedad con otra sociedad.

Los números

80 millones de usuarios alaban la música del puertorriqueño en Spotify (que está entre los 10 mejor pagados de la plataforma), sumados a los casi 100 millones de seguidores entre Youtube e Instagram. Cifras más que suficientes para respaldar el imperio económico que Bad Bunny ha levantado en apenas 5 años. Según Celebrity Net Worth, una plataforma que estima las fortunas de los más ricos, Benito pudo ingresar solo en 2022 más de 8 millones de dólares por las reproducciones de Spotify y otros 3,5 millones de dólares por las reproducciones de Youtube.

De la misma manera, Billboard Boxscore reveló también lo que el boricua podría haber recaudado durante sus últimas giras mundiales: con El último Tour del Mundo unos 116 millones de dólares y con World's Hottert Tour más de 245 millones.

Con todo, la estimación del patrimonio neto de Bad Bunny es de unos 50 millones de dólares, lo que le ha convertido en uno de los artistas jóvenes más ricos del mundo. En el montante de su riqueza se incluye una mansión en Hollywood Hills adquirida en este 2023 por un valor de casi 9 millones de dólares y una superficie de más de 670 metros cuadrados.

Pero, la joya de la corona de la fortuna del puertorriqueño es un apartamento en Nueva York, pero no cualquier apartamento. Se trata del inmueble residencial más caro de toda la ciudad estadounidense: un 'penthouse' ubicado en un edificio de lujo en pleno barrio de West Chelsea, pegado Empire State.

El cantante, según informaciones del diario The New York Post, estaría pagando una renta mensual de unos 150.000 dólares, siendo el valor en venta del inmueble de unos 18,5 millones de euros. Un apartamento con tipología duplex y de 4 habitaciones con vistas completas a toda la 'gran manzana'.

Grandes marcas

No es una historia de amor, pero seguro es una relación más larga que muchos romances. La complicidad entre Bad Bunny y Adidas se remonta al 17 de marzo de 2021, cuando sacaron al mercado la primera de sus colaboraciones 'The First Café', unas sneaker en tonos café, en claro guiño a la rutina mañanera del cantante, y con insignias propias, como el ojo identificativo de su álbum X 100PRE.

'The First Café'. Adidas y Bad Bunny

Y en total han sido hasta 14 zapatillas en el mercado fruto de la colaboración entre la marca alemana y el cantante, lo que se traduce en ingresos de millones de dólares, teniendo en cuenta que su última contribución al mercado fue el calzado deportivo "Paso Fino," que se vendía a unos 160 dólares el par.

Por otra parte, hace tan solo unos meses Gucci anunciaba su nueva campaña publicitaria de la línea de equipaje 'Savoy' de la mano del puertorriqueño y de Kendall Jenner, otras de las figuras más influyentes y ricas de los 30 under 30 de Forbes.

Pero no solo Adidas y Gucci han reconocido el éxito y la fama mundial de Bud Bunny. Para Jacquemus, el cantante fue la imagen de la colección 'Le Splash' que l marca francesa lanzó al mercado en 2022. Y junto a Crocs también lanzo en 2020 una línea de zapatillas de goma bajo el nombre de 'Classic Clog', las cuales tenían pine de conejo y brillaban en la oscuridad.