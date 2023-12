Quién es Rodica Radian-Gordon, la embajadora de Israel en España que ha retirado Netanyahu

Rodica Radian-Gordon es la figura más visible en nuestro país respecto al conclicto israelí, ya que era la embajadora de Israel en España hasta su retirada este mismo jueves 30 de noviembre de 2023, cuando fue llamada a consulta por la crisis diplomática entre el país de Oriente Medio y España.

Esta llamada a consulta supone la retirada, por ahora temporal, de la embajada de Israel en España por orden del gobierno de Netanyahu, tras unas declaraciones de Pedro Sánchez en televisión, donde ponía en duda que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario.

Ante esas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, anunció en su cuenta te X (Twitter) que convocaría a la embajadora israelí en España a una consulta en Jerusalén: "Israel está actuando y seguirá actuando de acuerdo con el derecho internacional y continuará la guerra hasta que todos los rehenes sean devueltos y Hamás sea eliminado de Gaza", aseguró.

Following the outrageous remarks by the Spanish Prime Minister, who once again repeated baseless accusations, I decided to recall our ambassador to Spain for consultations in Jerusalem.

Israel is acting, and will continue to act, according to international law, and will continue…