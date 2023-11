Problemas en VOX Huesca: ¿el primer tránsfuga?

Antonio Laborda ha anunciado hoy, a través de un comunicado, que deja el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, argumentando el "nulo apoyo" por parte de esta formación política, pérdida de confianza y de todos sus cargos y que seguiría trabajando por la ciudad a través del Grupo Mixto como concejal no adscrito.

Una situación que puede hacer cambiar las negociaciones, apoyos o acuerdos en el Consistorio oscense ya que su voto podría dar la mayoría absoluta del pleno al PP, que gobierna en minoría con 12 de los 25 concejales. VOX, de tres concejales, pasa a dos y ya no sería la única formación con la que el equipo de Lorena Orduna del PP podría negociar, por ejemplo, los futuros presupuestos.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, ha considerado que el abandono del grupo municipal en el Consistorio oscense por parte de Antonio Laborda y su paso al Grupo Mixto como concejal no adscrito es "un claro ejemplo de transfuguismo".

José Luis Rubió también ha asegurado que su grupo estará atento a los comportamientos. "Es un claro ejemplo de transfuguismo" y "el grupo municipal va a estar atento de que no haya por parte del Ayuntamiento, con cargo al erario público, cualquier tipo de contra prestación económica, ya sea desde el Ayuntamiento, desde otra entidad o desde otra opción o posibilidad, que sirva para fomentar, alentar y, por qué no decirlo, comprar los posibles votos de Antonio Laborda, entre otras cosas, para aprobar los presupuestos", ha añadido.

"En las declaraciones de ayer, Lorena Orduna se ha manifestado abierta a negociar con un tránsfuga y nosotros vamos a estar vigilantes de que ese posible voto favorable de una trásfuga no tenga una contrapartida económica de cualquier tipo, insisto, ya no sólo en el Ayuntamiento de Huesca, sino fuera o por cualquier otra vía", ha remarcado Rubió.

"No nos gustan, no nos han gustado y no nos gustarán nunca los tránsfugas y, si Lorena Orduna considera que tiene que basar su política de esta legislatura en ese tipo de figuras que sea consecuente con sus actos", ha subrayado.

Rubió no descarta repercusiones en otras instituciones

Rubió ha recordado que existe un acuerdo a nivel regional entre PP y VOX y ha manifestado que "tenemos precedentes en el Ayuntamiento de Huesca, hace dos plenos en el que el grupo del PP votó en contra de una de las mociones que nosotros presentamos, que era copia literal de uno de los 80 puntos firmados en el gobierno autonómico y esto es una cosita más".

Así, ha asegurado que "no se descarta que pueda haber repercusiones tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, que también VOX es imprescindible para aprobar los presupuestos o cualquier otra iniciativa que se presente allí".

El portavoz municipal ha dicho que "el PP tendrá que ser consciente de la actitud que toma y, si ellos quieren gobernar con un tránsfuga, se arriesgan a otras consecuencias que puede haber en otros gobiernos, en los que estamos gobernando en coalición".

Respecto a la decisión tomada por Antonio Laborda, el portavoz ha indicado que ha sido una "sorpresa" y también sus argumentos, porque la perdida de confianza es "una opinión suya", ya que si perdió la portavocía fue por "reestructuración interna".