La Policía desnuda la supuesta compra de votos del PP en Jaén: fue un montaje de un "coleguilla" del candidato a la Alcaldía del PSOE

Operación Pandilla. Diligencias 1716/2023. Las tiene ya sobre la mesa el juez de Instrucción 1 de Jaén. Es la investigación que ha realizado la Brigada de Información de la Policía Nacional sobre el supuesto fraude electoral del que se acusó -en una denuncia presentada por el PSOE- a dos concejales del PP jienense en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. La conclusión policial es que no hubo tal intento de compra de votos, sino un montaje para intentar inculpar a personas vinculadas a los populares por el que hay dos detenidos al menos. En su investigación la Policía ha detectado además comunicaciones que vinculan a uno de los detenidos con el secretario general del PSOE de la ciudad de Jaén, ex alcalde, candidato en esos comicios y hoy concejal y líder de la oposición, Julio Millán. "Eres mi coleguilla", llega a decirle al político poco antes de hacer el montaje, siempre según los datos recabados por la Policía.

Los detenidos son D.M.G. y R.M.G. La Policía, según la investigación realizada, cree que uno de ellos fue la persona que en contacto permanente con responsables del PSOE (no se aclara si por propia iniciativa o por encargo) ideó el montaje en el que aparecían dos concejales populares comprando votos la víspera de las elecciones. El otro le ayudó en el montaje, usando el móvil de su ex pareja, que también ha pasado ya por Comisaría para declarar, junto con un miembro del equipo de Julio Milán.

Los móviles de los detenidos han resultado ser clave en la investigación. Aparecen conversaciones y contactos de uno de los implicados con Millán, y con dos de sus más estrechos colaboradores en la campaña.

Cercanía

El trato de uno de los detenidos con el candidato a la alcaldía es de mucha confianza. Y el ex alcalde también muestra cercanía. "Esta tarde te he echado de menos. Hemos estado en la sede", llega a decirle Millán en vísperas de las elecciones. "Guapo", le responde esta persona al ex alcalde. En las conversaciones a las que ha tenido acceso la Policía entre los dos hablan del tema de la supuesta compra de votos del PP antes que trascendiese el tema. "Que pena que no haya salido", dice Millán a esta persona el día de antes de que, según la Policía, se perpetrase el montaje y se le diese difusión.

Millán admite que conoce a esta persona "desde chico", y que ha podido hablar con él como con otras muchas personas a la que atiende, pero niega cualquier relación con un montaje. Todo lo contrario, insiste en que el PSOE ha pedido en el juzgado que se realicen más pruebas respecto a la denuncia que presentó su partido -y que ha sido archivada- y considera que constituye "un único asunto" con la denuncia que luego presentaron los dos concejales del PP afectados. "Lo que queremos es que se aclare todo hasta el final. Si hemos sido engañados no tenemos problema en sumarnos a la denuncia del PP, pero hemos solicitado que se practiquen más pruebas de los móviles" de los dos concejales populares, ha dicho al ser preguntado por este asunto.

La Policía cree saber la razón de los piropos que el detenido le dedica al entonces regidor y hoy concejal en la oposición: Millán, supuestamente, había favorecido la contratación de esta persona en una empresa de construcción que trabajaba para el Ayuntamiento, según consta en las comunicaciones registradas. Es habitual verlo en los plenos, siempre apoyando al PSOE, y también según explica él mismo a la Policía ayudaba en la campaña de Millán captando votos. "La gente se moviliza ante unas elecciones", ha dicho al respecto Millán, negando cualquier vinculación de esta persona con su candidatura.

Otros casos en España

El día de reflexión previo a las municipales, dirigentes del PSOE acudieron a la Comisaría de Jaén para poner en conocimiento de las autoridades un caso de compra de votos por parte del PP. Aportaron como prueba el montaje realizado supuestamente por los detenidos, que presentaron como unas capturas que les habían llegado. En estos días había investigaciones policiales en marcha en varias localidades con dirigentes del PSOE implicados en supuestos casos de fraude electoral. Al mismo tiempo que se interponía la denuncia, varios medios nacionales informaban del caso como una supuesta compra de votos por parte del PP.

Esa denuncia del PSOE fue archivada posteriormente al comprobarse que se basaba en un montaje bastante burdo, aunque ya después de las elecciones. Pero tuvo una amplia difusión durante la jornada de votaciones. En Jaén, con la noticia de que el PP había supuestamente intentado comprar votos en medios locales y nacionales, el PSOE ganó por apenas 300 sufragios, aunque el PP accedió a la alcaldía finalmente gracias a un pacto con la fuerza local Jaén Merece Más.

Mientras, la Policía ha seguido investigando. La Operación Pandilla, con dos detenidos hasta el momento.