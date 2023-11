Sindicatos de Justicia reclaman que se mantenga el teletrabajo y piden a la Xunta una norma

Sindicatos con representación en la Administración de Justicia han reclamado a la Xunta que se mantenga en la comunidad autónoma gallega el teletrabajo y que esta cuestión se regule a través de una norma.

Representantes de las organizaciones sindicales del sector, SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CSIF, CIG y CCOO, después de una reunión con el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG),han reclamado apoyo en esta demanda.

Al respecto, lo sindicatos han rechazado que la circular emitida por el Ministerio de Justicia por la que se anunciaba el fin del teletrabajo en este ámbito deba aplicarse en Galicia, por sus competencias en esta materia, y han remarcado que autonomías como Cataluña, Valencia, Asturias o Aragón no lo van a hacer.

Además, han explicado que en la comunidad gallega son 800 personas de un total de 2.700 las que están en teletrabajo, una medida a la que pueden acogerse "como máximo tres días" de su jornada laboral semanal.

Enrique Araujo, de STAJ, que actuado como portavoz de los representantes sindicales, ha indicado que el teletrabajo ha demostrado ser una "buena herramienta" para incrementar la productividad y la digitalización en el ámbito judicial, así como favorecer la conciliación.

Norma

"Lo puede regular", ha sentenciado también en relación a la petición que trasladaron al director xeral de Xustiza y que pretenden también exponer al conselleiro del área, Diego Calvo, de materializarse la reunión que han solicitado.

Por otra parte, han alertado de que no mantener esta medida, supondría "malgastar" los equipos que se adquirieron, mientras que no han descartado otras acciones, junto a la denuncia pública y solicitar reuniones, de no atenderse su demanda.