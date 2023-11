Por qué no deberías usar Converse y sus efectos negativos para la salud

Para Pablo Torres, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de usuario de TikTok, los zapatos y zapatillas de ahora no se adaptan a la forma de nuestro pie. O, mejor dicho, es nuestro pie el que se ha terminado de ajustar y acoplar a los distintos tipos de calzado que existen a día de hoy en el mercado. Todo un error para Torres y otros expertos del sector.

En uno de sus vídeos más virales, el de TikTok reconocía que como sociedad "le hemos dicho que sí a la estética para decirle que no a la salud: millones de mujeres se ponen tacones que se acabarían quitando a los veinte minutos, pero que aguantan una noche entera por pura norma social".

Y como los tacones otros modelos de zapatos más utilizados, como sandalias con plataforma, zapatos tipo mocasines o zapatillas deportivas, tipo Converse. Así, no son pocas las voces que avisan y alertan de las consecuencias perjudiciales de acostumbrarse a usar este tipo de calzado, que bien por su forma, por el exceso de cuña, por los materiales o incluso por su estrechez en la punta pueden llegar a modificar hasta la pisada de nuestros pies.

Zapatillas estrechas y sin flexibilidad

Sin embargo, entre todo, hay un tipo de zapato que llama la atención por su uso común y diario, y esas son las zapatillas deportivas, y más en especial las de la marca Converse porque son 'el peor zapato' que existe, según el podólogo David García (@podologodeivid), a pesar de ser una de las grandes compañías de zapatillas deportivas y el calzado oficial de la NBA durante años.

Pero, el especialista se ha hecho viral gracias a un vídeo donde explica lo ajustado de la zapatilla, lo que puede provocar "dedos en garra, unos hematomas debajo de las uñas e incluso también nos puede juanetes".

De la misma manera destaca que la suela es demasiado plana, algo común también en muchos modelos de zapatillas deportivas, y que por tanto impiden realizar correctamente 'el balancín' natural del pie al caminar. De hecho, las Converse están fabricadas de goma y aunque son bastante sólidas no permiten la flexibilidad mínima que se le exige a un buen calzado.

Sin embargo, y a pesar de que el modelo básico de Converse no es el óptimo para la salud, aún existe uno peor, y es aquel que la marca estadounidense adapta con plataforma porque "feruliza el pie".

Por si fuera poco, el especialista David García no ha sido el único en advertir del uso continuada de Converse en el día a día; @mipodolodice, otro usuario de la red TikTok y experto en la materia, también ha querido prevenir al afirmar que las zapatillas "están elaborados con materiales sintético y no permiten una respiración adecuada; son bajos y no recogen el pie, además de que son rígidos y angostos".

Sí a las Vans

Por otro lado, la diferencia entre Converse y Vans es bastante notable, según @podologodeivid, y es que las zapatillas que fábrica la compañía enfocada en el skateboarding resultan mucho más amplias y más flexible, "con un contrafuerte que puede ayudar a según qué patologías plantares". En reumen "un calzado muy cómodo".