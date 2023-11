La mortandad del marisco avanza y obliga a cerrar la Ría de Pontevedra para salvar la Navidad

La mortandad del marisco se extiende por las rías gallegas tras un mes de tormentas y aperturas de presas que provocan un aumento de agua dulce. Así, la de Pontevedra cerrará al marisqueo hasta el 27 de noviembre para esperar a que se recupere el producto y con el objetivo de poder salvar la campaña de Navidad.

La situación en la ría de Vigo -Arcade, Redondela y Vilaboa- es peor y los mariscadores temen perder la campaña estrella del año. Todo ello unido a la muerte masiva de bivalvos en las rías de Arousa y Muros-Noia de los últimos días.

La patrona mayor de Lourizán (Pontevedra), Mari Carmen Vázquez, explica que, además de la mortandad, se ha producido una caída de precio "bestial", de más del 50%. Por ello, se ha tomado la decisión de parada hasta el 27 de noviembre a "ver si coge algo de fuerza" la almeja y se puede aprovechar algo en la campaña de Navidad.

Admite, la patrona "que es un desastre lo que tenemos en los bancos marisqueros" y la preocupación de los mariscadores crece porque hay familias enteras que viven de esta actividad. Además, las lluvias coincidieron con mareas bajas y "pleamares tremendas", con niveles de agua dulce muy alta y mar de fondo que fue desenterrando a la almeja. Aquí hay más de 460 mariscadores en el plan de marisqueo a pie.

Ahora se procederá al análisis de todo el banco marisquero para conseguir ayudas por bajada de productividad, en un proceso que su tiempo. El sector busca así soluciones al tiempo que pide que la Administración gallega esté "codo a codo" con ellos.

ERTE

Respecto a la posibilidad de recurrir a un ERTE para los trabajadores de la propia cofradía tal y como ha ocurrido en la de Noia, la patrona mayor descarta esta posibilidad por ahora al haber "trabajo de oficina" aunque no haya subastas en lonja. No obstante, explica que habrá que ver qué pasa después del 27, pues la flota también tiene previsto empezar a finales de mes.

Por su parte, la presidenta de las mariscadoras de Arcade, Rita Míguez, explicó que el pasado lunes constataron que había muchísima mercancía muerta. "Nunca habíamos visto la comida del berberecho y de la almeja flotando por el agua", lamentó.

Ahora, biólogos realizan informes en Arcade y Vilaboa sobre la mortandad para "pedir el cese por fuerza mayor", y es que destacan que se necesita esa parada. "Si removemos, lo poco que hay vamos a acabar matándolo", opina Míguez.

Pero esta situación no es nueva, ya que desde el sector afirman que llevan cuatro o cinco años detectando que la ría no produce como antes, pues la siembra no viene para arriba, los desoves tampoco, desconocen si por el cambio climático o el sustrato, que a veces ahora no es el adecuado por arrastres y agua del río.

Furtivos

La presidenta de las mariscadoras de Redondela, Ana Belén Sotelino, apunta que la situación allí es similar. De hecho, avanzó que a esta causa se suma el problema de los furtivos que no cesan en su actividad ilegal pese a que la almeja puede estar en mal estado.