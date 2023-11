María Guardiola valora la valentía de los diputados socialistas que rechazan la amnistía

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado la "valentía" de los diputados y militantes socialistas que alzan su voz contra la amnistía que ha sido acordada por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y pide que estas palabras "se traduzcan en hechos".

Según ha destacado hoy, lunes 13 de octubre, el pacto de PSOE y Junts es un "atraco absoluto a nuestra democracia" eliminando la separación de poderes y atacando a los cimientos de nuestra democracia, destacó.

Por ello, la presidenta extremeña se ha referido al presidente manchego, Emiliano García Page, destacando que "tiene la oportunidad de decirle a los diputados de Castilla-La Mancha que voten en contra de la investidura de Pedro Sánchez", y que de esta forma "salven a este país de lo que supone el acuerdo que ha firmado con las fuerzas independentistas catalanas el PSOE".

Destacó que se está viendo como "Pedro Sánchez es capaz de conceder absolutamente todo a un prófugo de la justicia, que ha pedido, y se le ha concedido", ha criticado María Guardiola, quien ha alertado de que Puigdemont "ha pedido que se pida perdón por parte de los jueces a los delincuentes", así como "que haya comunidades privilegiadas frente a otras despreciada", entre otras cosas.

Esta convulsión e inestabilidad política se ha traslado a las calles, destacando con las concentraciones de este domingo convocadas por el Partido Popular se ha visto "un clamor" contra la amnistía, a lo que dijo que ningún extremeño "celebra al acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts".

Para María Guardiola, las concentraciones han sido un éxito, porque "más allá de las ideologías que, por supuesto, yo respeto, las de todo el mundo, lo que está pasando en nuestro país trasciende del debate político", ha considerado la presidenta extremeña, quien ha aseverado que este asunto "no va de sensibilidades, va de decencia política, de responsabilidad, va de sentido común", ha aseverado.

La presidenta ha destacado que está en riesgo "la unidad de España" y criticó que esta situación no es propia "de una democracia europea, sino de lejanos regímenes bananeros".

No obstante sobre los incidentes registrados en algunas protestas ante las sedes socialistas, destacó que condena "cualquier manifestación o cualquier tipo de protesta o de convocatoria donde no se respete a los demás, que no estén autorizadas".

