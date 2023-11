Los taxistas de Barcelona pararán dos horas este miércoles para protestar por la muerte de un compañero

Los taxistas de Barcelona han anunciadopara este miércoles un paro total de dos horas para protestar de manera "simbólica" por la muerte de un compañero este fin de semana después de una discusión de tráfico con un motorista. Élite Taxi ha explicado que el servicio público estará suspendido en el área metropolitana entre las 10:00 hasta las 12:00 horas.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha señalado a los medios de comunicación que cerrarán la Gran Via desde la calle Bailén hacia plaza España y ocuparán también el Passeig de Gràcia desde la calle Rosselló hasta Gran Via. "Una vez tengamos todos los taxis en posición, nos dirigiremos hacia el Passeig de Gràcia entre plaza Catalunya y Gran Via, en la fuente, donde rendiremos homenaje a nuestro compañero asesinado", ha anotado.

No obstante, el representante de los taxistas ha asegurado que sí se atenderán servicios urgentes, porque no quieren que "esta tragedia quede impune" y que llegarán hasta el final para que se haga justicia.

¿Qué ocurrió el fin de semana?

Álvarez ha precisado que los hechos sucedieron durante la madrugada del viernes, momento en el que ingresaron al taxista en estado crítico en un hospital y se iniciaron las actuaciones como un delito de lesiones, dejando al motorista en libertad tras declarar ante el juez el sábado.

Desde el fallecimiento del taxista el domingo, "las circunstancias cambian completamente porque no fallece por ninguna patología previa, si no por las graves lesiones causadas por el agresor".

La víctima, de 53 años, recibió la agresión estando de servicio, cuando bajó del taxi y un motorista presuntamente "le dio golpes y se lo llevaron de urgencias al Hospital Clínic en estado crítico". Álvarez ha detallado que cuando ocurrió el suceso "había otro taxista detrás que lo grabó y este vídeo está en manos de los Mossos".

"Tenemos clarísimo que no había intencionalidad de matarlo, aunque lo golpeó con un solo golpe con un guante de moto, por lo que hay intencionalidad de agredir", ha añadido.

Ingreso en prisión

Desde Élite Taxi han solicitado el ingreso inmediato en prisión del presunto agresor y que el juez le impute un delito de homicidio mediante dolo eventual, cuya pena va de 10 a 15 años.

"Vamos a defender su honor hasta las últimas consecuencias, presentándonos en todo el procedimiento penal como acusación particular. En Barcelona se ha cometido un acto criminal contra un compañero y el autor está en libertad", ha zanjado.

Ha querido enviar un mensaje tranquilizador a los taxistas que viven situaciones de mucho estrés en la carretera, ya que la gente está más agresiva e invaden sus carriles, y ha recomendado a los conductores del sector que "si hay algún pique no salgan del coche".