Nace Food Save The Queen para impulsar las ventas internacionales de productos gourmet

Los alimentos son más que el concepto de alimentación. Son también gastronomía, delicatessen, exclusividad o experiencias, entre otras opciones, que se quieren impulsar desde Food Save The Queen.

Esta marca se acaba de poner en marcha este mes de noviembre en Zaragoza de la mano de socios aragoneses con el fin de dar a conocer los alimentos gourmet de referencia españoles en los mercados nacionales e internacionales y disfrutarlos a través de las mejores experiencias.

Con este objetivo, ya se han empezado a cerrar acuerdos con productores locales para seleccionar las propuestas de delicatesen, que se comercializarán bajo la denominación Food Save The Queen, ya registrada a nivel nacional e internacional para crear la mayor marca de productos gourmet a nivel mundial, según explica José Ignacio Goñi, socio fundador y CEO de la compañía a elEconomista

Food Save The Queen pondrá así en valor los alimentos, que "están llamados a ser el oro del siglo XXI en un momento en el que, además, con la covid-19 han cambiado los hábitos de consumo. Se consume diferente", incide Goñi. También se quiere evitar que España, uno de los principales productores de alimentos y productos gourmet, venda grandes cantidades todavía a granel.

La marca trabajará con productos gourmet de referencia, algunos de los cuales serán de edición limitada como las "uvas especiales" como alternativa para celebrar la Nochevieja. También se contará con productos de autores de renombre como maestros chocolateros para los bombones, que se comercializarán con el nombre y marca de ambos en colaboración.

La lista de productos ya disponibles contiene a su vez el jamón de bellota recién cortado envasado en tarro de cristal para preservar todas las propiedades y sabor de nada más cortarlo. A ellos se suman otros productos demo que ya están trabajados como el queso, trufa, aceite, pastel ruso de pistacho o patatas fritas.

Son solo algunos de los productos con los que ya se han cerrado acuerdos con partners locales con los que se compartirá negocio y se trabajará para comercializar los alimentos gourmet con experiencias. De este modo, se aportará el máximo valor al producto, comprendiendo desde "el origen a la innovación" y hasta llegar al plato del consumidor. En esta línea, se pondrá el foco en la logística para que el producto llegue en perfecto estado.

Cada producto irá acompañado de un código QR para explicar cómo se ha elaborado, el valor que tiene, cómo degustarlo e incluso aportar posibles recetas para su consumo, entre otros contenidos exclusivos.

Además, cada producto, cuyo nombre va precedido de Mister o Missis, se introducirá en cada país de manera diferente para atender las particularidades de cada estado. También se está en negociaciones con partners globales para llegar a más destinos e, incluso, con compañías aéreas de lujo para que ofrezcan un valor añadido durante sus vuelos.

Food Save The Queen no se queda así. En una segunda fase, esta iniciativa empresarial contempla seguir creciendo con más líneas de negocio. De cara al próximo año, se prevé comenzar con la creación de espacios food. Así, se abrirán tiendas food para lo que no se descarta el modelo de franquicia. Igualmente, en 2024, esta previsto impulsar las ventas online desde la propia web Food Save The Queen.

Entre los próximos pasos de la iniciativa también está la presentación oficial en el mercado, lo que está previsto que tenga lugar en enero de 2024, ejercicio en el que previsiblemente Food Save The Queen se abrirá a rondas de inversión. Más a largo plazo se pretende crear los premios de esta marca para promover la innovación en la alimentación, pero enfocada a la generación de negocio.