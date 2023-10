El audio de Halloween de Vanesa y otros mensajes para enviar por WhatsApp

Desde 2018, cada vez que se acerca Halloween, a la mayoría se le viene a la cabeza la frase viral de: "¡Feliz Halloween, soy Vanesa!". Un audio que mandó Vanesa Cuadra, una mujer de Lleida a un grupo de WhatsApp y que llegó a la mayoría de grupo porque no era capaz de pronunciar de manera correcta la palabra en inglés que hace referencia a la celebración del 31 de octubre.

Se le puede escuchar decir "Jagüelin", "juaguelin" o "jalojei", por eso desde hace cinco años su audio se ha convertido en un meme cuando se acerca Halloween. Incluso pasó por varios platós de televisión para hablar de ello. Pero no es el único audio para felicitar esta festividad.

El audio de Vanesa sigue vivo y hace unos días se publicó en SoundCloud, plataforma utilizada productores y creadores de música, una canción que mezcla 'Una noche en Medellín' de Cris MJ con este viral de 2018. La mezcla ya tiene 4.000 reproducciones.

Hay más mensajes para felicitar el Halloween como el de la "ñina del exorcista" de PortAventura. La actriz que canta se ha hecho viral cantando canciones conocidas como 'Despechá' de Rosalía, caracterizada como la protagonista de la película de terror.

Canciones para felicitar Halloween

Se pueden mandar canciones con las que felicitar Halloween como 'Thriller' de Michael Jackson; la canción de 'Ghostbusters'; 'Highway to Hell' de AC/DC; 'Zombie' de The Cranberries, 'This is Halloween' de 'Pesadilla antes de Navidad".

Frases para felicitar Halloween

Otra opción es mandar frases divertidas para felicitar Halloween como:

Reunión de brujas esta noche: no olviden sus escobas.

Es Halloween, todo el mundo tiene derecho a un buen susto.

En esta noche de Halloween, ¡saca a pasear sin miedo tu lado oscuro!

Esta es la única noche del año en la que se regala dulces a los monstruos.

Todo lo que empieza con un poco de miedo, acaba en una buena aventura.

Hagas lo que hagas, no te quedes dormido... ¡Es Halloween!.

Si la vida te da palos... ¡Haz una escoba y a volar!

Esta noche es perfecta para vivir en primera persona el verdadero embrujo de Halloween.