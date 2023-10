Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia: "Hoy se puede producir en ecológico por debajo de los costes agrarios de producción convencional"

Álvaro Barrera es presidente de Ecovalia, entidad sin ánimo de lucro cuya actividad se centra en la producción ecológica mediante diversas líneas de acción como la promoción, formación e innovación. Un sector que atraviesa un buen momento y que ha demostrado su resiliencia en un contexto de aumento de precios y de costes de producción en el sector agrario, pero que no está exento de retos como el aumento del consumo de los alimentos ecológicos y desterrar los falsos mitos en torno a estos productos. Unos desafíos futuros que se han abordado recientemente en la 17 edición del Congreso Ecológico coorganizado por Evocalia e IFOAM Organics Europe en Córdoba, y sobre los que habla con elEconomista

¿Cuál es la situación actual de la producción ecológica en España?

La producción ecológica es un sistema reglado en toda la Unión Europea que identifican 450 millones de consumidores europeos. De esto, en el sector agroalimentario, no existe precedente. No hay ninguna certificación, ni el jamón de Guijuelo, ni el jamón de Jabugo ni el aceite de Baena... que tenga esta característica dentro de las marcas de calidad regladas por la Unión Europea. El sector está en un momento bueno porque, a nivel de producción, tenemos un sistema productivo que se ha mostrado con fortaleza ante la realidad actual de crisis energética donde los costes de producción aumentan, y está el problema de abastecimiento de materias primas como fertilizantes y fitosanitarios y el encarecimiento del precio. El sector ecológico, debido a que tiene fuentes renovables, no tiene una gran dependencia del sector energético y, al no depender tampoco del sector exterior, afronta mejor la situación.

¿Ha ido creciendo el número de operadores?

A nivel de transformación, cada día se han incorporado más transformadores y más industrias, lo que hace que haya 60.000 operadores en producción ecológica. El 21,7% del empleo agrario en España es de producción ecológica. Además, 11 de cada 100 hectáreas agrarias en el territorio nacional ya están en ecológico. Las comunidades autónomas más fuertes son Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que están por encima del 20% de producción ecológica y algunas autonomías como Murcia, Cataluña y Andalucía superan por encima del 25%, porcentaje objetivo del Pacto Verde Europeo 2030.

Y en el consumo, ¿qué evolución se está experimentando?

En los últimos tres años, el consumo en producción ecológica ha aumentado un 45% en España. Además, tenemos un perfil del consumidor joven. Seis de cada diez personas tienen una edad por debajo de los 35 años. Vemos un futuro de crecimiento en el consumo en el que hemos llegado a los 3.000 millones de euros, pero partimos de un origen muy bajo por lo que, a pesar de ese 45%, hace que estemos alejados de la media de la Unión Europea en consumo. Y esto es el talón de Aquiles y eso a pesar de que hay datos, según los nuestros de Ecovalia, como que el encarecimiento de la cesta de la compra ha sido del 8,9% en 2022 en el mercado convencional frente al 7,4% en el ecológico por los menores costes de producción. Estamos empezando a mirar al consumidor a la cara, a decirle que la producción ecológica es un producto sin sustancias químicas y acorde con la mitigación del cambio climático y la salud. El momento es muy bueno y hay que aprovecharlo.

"En una hectárea de producción ecológica hay más innovación que en un cohete espacial"

En este contexto, ¿cuáles son los principales retos del sector en España?

El aumento del consumo. El objetivo es llegar a converger con Europa y llegar a 10.000 millones de euros de consumo en productos ecológicos. Esto significa incrementar en 7.000 millones. ¿Cómo? Ejecutando el Plan de Acción Ecológico de la Unión Europea, que habla de que el 20% de las compras públicas deben ser ecológicas. Esto quiere decir que colegios, comedores públicos, hospitales o como el caso del Ejército en Dinamarca tengan producción ecológica en su alimentación porque es una inversión, no es un gasto. Estamos hablando de que invertir en producción ecológica es menor contaminación de acuíferos y de pantanos. Ahora, lamentablemente, estamos viendo la situación de sequía y que un pantano, con un nivel del 17%, tiene mayor concentración de plaguicidas al disminuir el volumen de agua que, además, no es apta para el consumo humano por ello. ¿Cuánto cuesta esto? En Andalucía, por ejemplo, son 4,5 millones de euros al año en filtros de carbón para eliminar esos plaguicidas.

¿Hay concienciación en España por alcanzar ese 20% de compra de producción ecológica?

En general, creo que el concepto de inversión y gasto no lo tenemos muy claro. Como padre, prefiero invertir en alimentación que en el último smarpthone que hay en el mercado. La Comisión Europea ha hablado del Plan de Acción Europeo en Producción Ecológica y lo que tenemos que conseguir es que el Gobierno nacional diseñe y ejecute ese plan de acción para España y ponga negro sobre blanco las compras públicas en autonomías. Hay autonomías que son cum laude como la Comunidad Valenciana y Andalucía en las que los comedores escolares tienen un porcentaje de producción ecológica escrito en los pliegos de condiciones. Vamos a pedir a todos los gobiernos, central y autonómicos, el 20% de las compras públicas en productos ecológicos para fomentar el consumo y vamos a reclamar llegar a esos 10.000 millones de euros.

Para fomentar la compra tanto pública como privada, ¿se precisarían más medidas?

Vamos a pedir incentivar el consumo porque aquí el que no contamina paga igual que el que contamina. No puede ser. No hacemos gasto en potabilizar el agua contaminada, no hacemos pérdida de suelo y no aumentamos las alergias en niños por los plaguicidas o químicos. Reclamamos la rebaja del IVA del 4% al 0%, del 10 al 4% y del 21% al 10% en productos ecológicos.

¿Se sigue viendo el producto ecológico como caro?

En España tenemos un consumo del 3,2%. Queda un 96,8% por conquistar. El precio no es real. No puede ser tener un kilo de carne de pollo a seis euros en una gran distribución y otro de pollo ecológico a un precio mayor. El consumidor tiene que saber que un pollo tiene 25 días y el otro no se puede matar antes de 81 días por normativa de producción ecológica. Esto es en los casos más extremos. El diferencial se ha acortado en hortofruticultura. Pero también se tiene que ver que, cuando me llevo un kilo de tomate convencional a casa a 2,50 euros el kilo, te llevas una parte de agua por fertilización. Los tomates ecológicos tienen sabor porque se han respetado los ciclos biológicos y no hemos tenido fertilización para engordar el producto con agua. No ha habido campañas de promoción ecológica públicas desde hace años.

¿Sería necesario un mayor apoyo en esta dirección?

Desde 2008 hasta 2022 no ha habido una campaña pública de promoción de la producción ecológica y se debe seguir trabajando. Las hacemos desde Ecovalia. Hemos destinado 1,6 millones de euros para el proyecto 2023-2024. Hay falta de información. Lo fundamental es la promoción del producto ecológico, darlo a conocer y qué beneficios tiene.

¿Qué acciones realizan desde Ecovalia en este campo?

Trabajamos en promoción y conocimiento principalmente en dos áreas fundamentales. Por un lado, en la educación de los pequeños y futuros consumidores con el programa Educabio. En 2022, hemos estado en 700 colegios y en 2023 vamos a llegar a más de 1.500 familias para comunicar las bondades de los alimentos ecológicos a docentes, niños y padres de todo el territorio nacional. Otra línea es la restauración para aumentar el consumo en la hostelería, que es un sector olvidado y que nos aportaría un incremento. Trabajamos por ello con la biorestauración. También tenemos proyectos de promoción de vino y aceite ecológico, organizamos los premios nacionales y promovemos la Organic Fruit Iberia, la única feria de producción ecológica para profesionales, que tiene lugar en IFEMA en Madrid, entre otras acciones.

"Vamos a exigir a gobiernos nacional y autonómicos que incluyan un 20% de compra pública de producción ecológica"

¿Cómo afectan las políticas medioambientales de la Unión Europea?

En producción ecológica hemos mantenido la misma línea trazada que emana del año 2021. Es un reglamento europeo que se aplica en todos los Estados miembro. No hemos variado nuestro sistema de producción, que es sostenible y compatible con el medioambiente. Ahora, todas las producciones se van aproximando por la limitación de usos de químicos, en el número de animales por hectárea… Se han ido acercando a la producción ecológica. Las políticas europeas han venido a refrendar nuestro sistema. La producción ecológica no se ha visto aumentada con la PAC 2023-2027 en importe. En la PAC más ecológica, no ha recibido ni un euro más, no se ha incentivado positivamente. Las ayudas se han mantenido. Es lo único. En España, tenemos la suerte de que se mantenga en la política de desarrollo rural, en el segundo pilar de la PAC, porque ya hemos visto el descalabro que ha sido el ecorrégimen. Hay quien la reclama en un ecorrégimen y suena muy bien la música, pero es un traje muy chico para nosotros.

¿Hay conciencia en el sector por migrar hacia la producción ecológica?

El principal problema son los falsos mitos. Son el freno al inicio de la producción ecológica y de ahí los miedos. Se piensa que es abandono, no se puede hacer nada… Y no es cierto. En una hectárea de producción ecológica hay más innovación que en un cohete espacial. Las herramientas en producción ecológica se han multiplicado por siete, hay más investigación... ¿Qué es más caro? Hoy en día se puede producir en ecológico por debajo de los costes de producción convencional. Hemos demostrado que la producción ecológica es agronómicamente productiva, económicamente rentable y necesaria desde el punto de vista climático.

"Para aumentar el consumo de productos ecológicos, es necesario bajar el IVA"

Hablando de costes, ¿por qué no ha habido tanta afección del incremento del precio de la energía?

La base de la producción ecológica son fertilizantes orgánicos y no químicos. Estos últimos tienen más coste por la cantidad de energía que se necesita para su producción. Y esto no se ha repercutido al productor ecológico. Disponemos de materias orgánicas y compuestos fertilizantes orgánicos con un coste económico inferior. En ganadería, la base es el aprovechamiento de los pastos. No tenemos que generar energía en producir concentrados o alimentos compuestos. Estos costes, sumados a los de traer esas materias, los de energía y petróleo, han producido un aumento de costos del 300% que no se ha producido en ecológico, pese a que hay tractores y coches para llegar a las fincas.

¿Y en materia de agua? ¿Qué sucede con la sequía?

La sequía nos afecta, pero en menor medida. La producción ecológica es un sistema de variedades de cultivo y ganaderas adaptadas al terreno. Tenemos una orientación de qué se cultiva y dónde y una estructura de suelo que no necesita sales, que derivan en su pérdida y compactación. Los suelos ahora mismo son como un asfalto en la producción convencional pero, en producción ecológica, la base es sólida por su estructura que permite la permeabilidad del suelo e infiltración de agua. Hay más resiliencia. La solarización en los terrenos ecológicos es menor porque tenemos protección. También hay que trasladar a la opinión que, cada vez que llueve, el productor ecológico no arrastra plaguicidas a un pantano. Ahora, por ejemplo, con el tema del aceite de oliva, se habla de vecería, pero no se da en ecológico o es menos acusada. Esto hace que tengamos producciones más estables.

En materia de innovación, ¿cuáles son las principales líneas de acción?

En Ecovalia tenemos un compromiso con la investigación a través de la única cátedra de producción ecológica en una universidad pública en Europa, con la Universidad de Córdoba. Trabajamos con grupos operativos en el ahorro de agua, huella hídrica, innovación y transferencia de la información, mantenimiento de cubiertas vegetales, bioeconomía, captura de carbono, difusión de la calidad de carne y fertilizantes y fitosanitarios ecológicos, entre otros. Son más de 12 proyectos europeos.

¿Toda la cadena alimentaria es ecológica?

Sí, es ecológico todo el proceso, desde el campo a la mesa. También la distribución está certificada. No hay que olvidar que es una normativa europea que tiene una certificación que da esa garantía y que es el único sistema de producción dentro de la Unión Europea que está dentro del control oficial. En 2022, se retiraron 295 certificaciones en España por descuido o intencionalidad por intentar hacer fraude. Los sistemas de control son seguros. Además, ¿alguien me puede decir un escándalo en producción ecológica en los últimos años? La "crisis de los pepinos" o Escherichia coli en Alemania no fue por el pepino, no era española ni ecológica.