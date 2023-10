"O la empresa adapta sus procedimientos a la IA o su competencia lo hará"

El grupo tecnológico sueco Lyvia ha acaparado atención estos días anunciado sus planes de expansión europea apoyado con la financiación de 138 millones para ampliar su cartera actual de 38 empresas y salir a bolsa en Estocolmo en el medio plazo. En España, donde se va a focalizar parte de esta expansión, sus enseñas son Mercanza, Antartyca e InaCátalog, además de la jerezana Controlnet, que protagonizó el pasado día 19 una sonada presentación. El CEO de Controlnet, que forma parte del grupo desde hace un año, es José María Martín Mateos.

¿Qué balance hace de su experiencia en Lyvia?

A mediados de 2021 nos entró un mensaje por redes sociales de una empresa que estaba interesada en Controlnet. Al principio incluso pensé que sería alguna consultora que estaba tanteando el mercado, para preparar el terreno a una operación. Pero respondimos, vimos que el tema era serio y tuvimos una primera reunión. Hubo conexión desde el minuto uno. Nuestro negocio estaba centrado sobre todo en la parte Telco.

Desde que entramos en Lyvia tenemos una línea que está dedicada al tema de la analítica de datos, porque el expertice y las posibilidades que nos ha dado el grupo nos ha permitido crear esa línea de negocio. Estar en el grupo nos ha permitido crecer mucho. En términos de facturación hemos crecido un 45% y en empleo un 40%, con 200 personas que van a pasar por aquí al cerrar el año.

¿Cómo está cambiando su negocio la Inteligencia Artificial?

También tenemos equipos especializados en el análisis y posibles desarrollos de la inteligencia artificial, un campo en el que estamos aún analizando posibilidades como la integración de datos que están en internet y que se pueden añadir a las bases de los clientes. Hemos desarrollado una aplicación que ha interesado a algunas entidades públicas para aplicar la IA al análisis de ofertas y demandas de empleo y cómo casarlas en función del perfil del demandante, de su formación pero también añadiendo otros factores como por ejemplo el análisis de cómo se expresa y otras habilidades. Ahora mismo esa es la madre del cordero: adaptar los procedimientos a las posibilidades que ofrece la IA. Si no te adaptas, si no automatizas con las nuevas posibilidades, puedes quedarte atrás y dejar de ser competitivo. Eso nos puede pasar a nosotros que somos una empresa tecnológica y debemos estar a la vanguardia, pero también a cualquier empresa que tenga un mínimo de movimiento y capacidad. O adapta sus procesos o la competencia lo hará.

Con la reciente presentación de Lyvia y Controlnet en Jerez acaparan miradas.

Siempre hemos sido una empresa con un perfil muy bajo, no habíamos trabajando mediáticamente. De hecho, no revelamos ni cuáles son nuestros principales clientes.

¿Les condiciona en sus objetivos la próxima salida a bolsa del grupo?

La verdad es que estamos teniendo un crecimiento muy importante, crecemos a doble dígito de forma natural.

Tienen actualmente mucho foco en Latinoamérica. ¿Es algo especialmente interesante para un grupo con matriz sueca?

Latinoamérica supone actualmente para nosotros la mitad de la facturación, extendida por buena parte de la región aunque con más peso en algunos países como Perú. Allí ahora mismo hay mucho campo. Además al ser Lyvia un grupo nórdico que está comprando empresas en Europa, con un mayoritario carácter anglosajón o centro europeo, el principal canal directo hacia Latinoamérica es España, y de todas las empresas del grupo, salvo Controlnet, ninguna tiene un peso grande allí.

Han apostado fuerte por la captación de talento local con su Software Factory. ¿Qué perspectivas tienen?

Captar talento es complicado incluso en zonas como Andalucía con una elevada tasa de paro juvenil, así que solucionamos dos problemas con la formación de jóvenes: el paro aquí y el problema de captación de talento que puede tener el grupo y empresas tecnológicas. La idea de crear la Factoría surgió al entrar en el grupo, en una cena en Suecia. Ahí comentaban el problema que tenían con los programadores, que no encontraban suficientes. Aquí tenemos el talento que no tiene oportunidades y en otros lugares tienen contratos que no pueden atender porque no tienen gente. Nos ha llegado un cliente que viene de Galicia y no tiene la capacidad de escalar su equipo para afrontar los proyectos, y se los estamos haciendo en Jerez. Por la Factoría han pasado ya unos 200 jóvenes. Hay chicos buenos que se quedan, y otros que no podemos asumir porque no tenemos necesidad de sus perfiles pero que rápidamente encuentran empleo. Ahora vamos a ampliarla para tener más capacidad, de unos 200 jóvenes simultáneamente.

¿La captación se hace en la Universidad o en centros de FP?

Vamos a empezar ahora la colaboración con la Universidad, pero ya trabajamos con entidades públicas y centros de FP. Utilizamos un modelo americano, vamos a los centros, les contamos nuestros proyectos, lo que queremos hacer, y les decimos las oportunidades que pueden tener. Hay que tener en cuenta que hablamos con chicos de 18 ó 19 años que están con nosotros tres meses y que pueden comenzar a ganar pronto su primer sueldo. Estamos atrayendo a mucha gente no sólo de Jerez, sino de otros pueblos de Cádiz y de comarcas cercanas de Sevilla.

¿Será Controlnet una empresa tractora del sector TIC en Jerez?

Uno de los objetivos del evento era ese, poner ese granito de arena que haga que se visualicen las oportunidades que ofrece la economía digital para zonas históricamente deprimidas. Aquí en Jerez nos han prometido chimeneas toda la vida y no han llegado nunca, y ahora las chimeneas son virtuales y está en nuestras manos levantarlas, porque lo único que necesitamos es una conexión a internet. Jerez ofrece ventajas, como la de ser una de esas ciudades medias cuyo mercado laboral no está saturado, y cuenta además con uno de los términos municipales más grandes de España, lo que facilita por ejemplo el tema de la vivienda. Aquí no tenemos el problema que sufren ciudades como Málaga, donde hay trabajadores que rechazan posiciones porque no encuentran vivienda asequible. Aquí hacemos las cosas de manera que el chico que ha estado con nosotros en la Factoría y ha hecho sus prácticas está preparado para trabajar en proyectos importantes. De hecho, nos han fichado a alguno para desarrollos con IA en grandes compañías.

Grupo Lyvia pone foco en España para su expansión, ¿cómo lo contemplan desde Controlnet?

El CEO del Grupo en España, Morten Duwe, ha destacado públicamente las posibilidades de crecimiento en España y Andalucía. Lo que estamos haciendo en Jerez puede tener el efecto de que otras empresas en las que pueda haber interés vean las posibilidades de estar en un grupo como Lyvia.

¿Es un grupo más de empresarios que de inversores?

Son gente lista. Analizan las empresas y si ven que funcionan, invierten y lo dejan como está. Sólo te dicen 'oye, si necesitas algo, aquí estamos'. Y te ofrecen muchas posibilidades y contactos, te ayudan una consultora que te resuelve el tema de impuestos o burocracia, y te centras en tu producto, en crecer, en abrir nuevas posibilidades, con tu equipo bien arropado.

Ustedes ofrecen soluciones tecnológicas a todo tipo de empresas. ¿Están entrando las pymes en la economía digital?

Por supuesto. Antes soluciones como el cloud y otras requerían grandes inversiones, y que sólo estaban al alcance de grandes compañías pero que ahora son fácilmente accesibles para una pequeña empresa con tres empleados. Todo se ha democratizado y se pueden conseguir productos y capacidades como los de las grandes compañías.

¿Se está notando la llegada de fondos europeos y ayudas públicas para la digitalización de empresas?

Realmente yo no sé de dónde proceden los fondos de los clientes, pero lo que sí puedo decir es que estamos viviendo una revolución digital que está llegando a las empresas.

¿Cuánto aumenta la productividad o la rentabilidad de sus clientes gracias a la digitalización de procesos?

No podría decir una cifra porque depende de cada caso, de cada empresa. Pero inmediatamente puede comenzar a percibir ventajas, como que su flujo de caja es más ágil, o que consiguió un cliente: lo que hacía con 800 personas pasó a hacerlo con seis.

Controlnet ya tiene un producto testado en el mercado y capacidad tecnológica. ¿Es el momento de la comercialización, de crecer más aún?

El producto ya lo tenemos y ahora es el momento de escalarlo. Es propio de las empresas de desarrollo de soluciones tecnológicas: una vez asumido el coste del producto se le puede vender a un cliente o a un millón, y aquí tenemos el equipo para las adaptaciones que requiere cada empresa, por lo que podemos conseguir una rentabilidad muy superior al de un negocio tradicional. Trabajamos además con el modelo SaaS (Software as a Service) lo que nos da una predictibilidad de ingresos muy grande. Estamos en el sector adecuado, con el producto adecuado y con el tipo de servicio adecuado.

¿Apuestan por el teletrabajo?

Tenemos un modelo en el que hay días en los que sólo se trabaja presencial por la mañana y las tardes es teletrabajo, con algún día de teletrabajo 100%. Hay que pensar en que tenemos mucho negocio en Latinoamérica y contacto

permanente con Suecia, así que necesitamos estar operativos todo el día.

