El PSOE se escuda en el acuerdo de Mañueco con Vox para no pactar sobre Financiación, Corredor Atlántico y Sanidad

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha condicionado avanzar en los tres pactos propuestos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre Financiación Autonómica, Corredor Atlántico y Sanidad a que rompa su pacto de gobierno con Vox además de cumplir lo ya pactado anteriormente.

Tudanca ha informado de esta situación tras mantener, al igual que el resto de los grupos parlamentarios, un encuentro con Mañueco con el fin de abordar estos pactos, una reunión en la que el socialista le ha exigido que rompa con Vox para avanzar asuntos de Comunidad ante lo que, como el socialista ha revelado, el presidente ha respondido: "Ahora es muy difícil romper con Vox".

El líder socialista en la Comunidad ha asegurado que la desconfianza con la que se enfrentaba a este encuentro con Mañueco ha sido corroborada. "La voluntad de mano tendida de Mañueco no era más que la pretensión de buscar cómplices para sus políticas de la mano de Vox, no hay voluntad real de ni de cambiar, ni de pactar, ni de cumplir", ha lamentado.

Así, el líder socialista ha trasladado al presidente que la voluntad de diálogo del PSOE con la Junta está demostrada con los "numerosos" pactos alcanzados, hasta cinco con el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y ha insistido en que para cerrar acuerdos ahora únicamente pone dos "simples" condiciones que son romper con Vox y el cumplimiento de "todo lo firmado", si esto se lleva a efecto "la voluntad de acuerdo del PSOE seguirá intacta".

"No vamos a blanquear un gobierno con la extrema derecha, ni a ser cómplices de sus recortes en los servicios públicos", ha asegurado Tudanca, quien ha considerado que ante la "enésima oferta de , pactos" de Mañueco hay que "coger perspectiva y desnudar la verdad y la mentira de sus intenciones".

"No se trata de hacerse fotos, sino de ser verdaderamente útiles a la gente", ha afirmado, para añadir que la voluntad de acuerdo del PSOE siempre ha sido "clara" pero "la falta de palabra de Mañueco también es clara" y le ha pedido que vuelva "al consenso y al respeto a las instituciones" para acabar con el "bloqueo" de la renovación de sus instituciones propias.

"Ningún pacto será posible para blanquear un gobierno con la extrema derecha. Un gobierno que ataca los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los inmigrantes, de los colectivos LGTBI. Un gobierno que niega el cambio climático o la violencia machista no tendrá nuestra colaboración", ha resumido.

Convocatoria de las mesas

Pese al rechazo socialista, los consejeros de Sanidad, Movilidad y Economía y Hacienda, Francisco Vázquez, María González Corral y Carlos Fernández Carriedo, convocarán "de inmediato" tres mesas para abordar los pactos planteados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los grupos parlamentarios, un foro en el que también se citará al PSOE pese a "autoexcluirse".



Así lo ha avanzado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha asegurado que el Ejecutivo tiene la intención de avanzar en acuerdos en torno a Financiación Autonómica, Sanidad y Corredor Atlántico, unas materias sobre las que sí han estado dispuesto a negociar seis de los ocho partidos con representación en las Cortes, como así se ha puesto de manifiesto en el primer encuentro de los portavoces de los mismos con Mañueco al que no ha asistido el procurador de Unidas Podemos.



Carriedo ha defendido que el respaldo a cerrar estos acuerdos ha sido "casi unánime" y ha lamentado que haya sido el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, el que, a su juicio, se haya "autoexcluido" al supeditar su respaldo a la ruptura del Gobierno de coalición con Vox, como ha explicado el propio Tudanca.



Para Carriedo los tres asuntos que se han abordado son asuntos "importantes" que requieren de un amplio acuerdo entre partidos, además son "elementos de referencia" que "preocupan" a los ciudadanos.



De este modo ha destacado la disposición a hablar de PP, Vox, UPL, Soria Ya, Por Ávila y Francisco Igea del Grupo Mixto. "El PSOE ha preferido no incorporarse a estas mesas, ha preferido autoexcluirse de la voluntad de acuerdo en esta primera etapa", ha lamentado Fernández Carriedo, quien ha asegurado que, no obstante, se citará a los socialistas a la convocatoria de las mesas por si quieren sumarse más adelante.



"A tiempo estamos de que todos estemos en las mesas para avanzar en la negociación de acuerdos importantes y necesarios para Castilla y León en próximos años", ha defendido.



Para Carriedo una de los pactos "más urgentes" es el relativo a financiación autonómica ante la inclusión del concepto de autonomías "infrafinanciadas" en el pacto de PSOE y Sumar. "Castilla y León está infrafinanciada, tiene déficit en el sistema de financiación por un coste mayor en la prestación de servicios por la dispersión y el envejecimiento", ha defendido el portavoz.



Por último, Fernández Carriedo ha explicado que las mesas de negociación se van a impulsar desde la Junta y no serán "estrictamente parlamentarias" y ha garantizado que serán convocadas "en próximos días".