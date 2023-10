Así toca tierra uno de los huracanes de mayor intensidad de la historia: estos son los efectos de 'Otis' en Acapulco

El huracán 'Otis' ha tocado tierra a diez kilómetros de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, causando a su paso una destrucción inesperada, dado que en tan solo un día ha pasado de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 5, el nivel más alto.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), 'Otis' es un huracán "potencialmente catastrófico" y dejará a su paso por la costa sur de México "grandes y destructivas olas" y oleajes "potencialmente mortales. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido de que entre sus efectos podrían contarse graves inundaciones y corrimientos de tierras.

Según los datos registrados en la llegada a Acapulco, los vientos sostenidos de 'Otis' alcanzan los 270 kilómetros por hora, aunque en algunos momentos los vientos podrían incluso llegar a los 330 kilómetros por hora, unas velocidades raramente vistas en una zona acostumbrada a este tipo de fenómenos meteorológicos.

El experto Colin McCarthy ha explicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que 'Otis' es uno de los huracanes "de más rápida intensidad en la historia mundial" y que su llegada a Acapulco podría provocar "daños catastróficos" en la ciudad, de más de un millón de habitantes.

#Otis, one of the fastest-intensifying hurricanes in world history, is minutes away from making landfall on Acapulco, Mexico as a Category 5 storm with sustained winds of 165 mph (266 km/h) and gusts to nearly 200 mph (322 km/h).



Catastrophic damage will occur as this… pic.twitter.com/tYI2pme3cR