Tensión y amenazas en la Asamblea de Extremadura: piden la dimisión de la popular Sandra Valencia tras increpar a Irene de Miguel

Unidas por Extremadura y el PSOE han pedido la dimisión de la diputada del Partido Popular Sandra Valencia tras supuestamente amenazar a la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

El cruce de acusaciones tuvo lugar a la finalización del pleno celebrado en el día de ayer, jueves 19 de octubre, donde según manifestó De Miguel se sintió "amenazada" por la popular Sandra Valencia tras acercarse de una "manera agresiva" a su escaño y le repitió en varias ocasiones, tras cogerle del brazo: "ten cuidado, protege a tu hijo".

Irene de Miguel ha convocado hoy una rueda de prensa en el Parlamento regional, en todo momento ha estado acompañada por sus compañeros del grupo para validar su versión, afirmando que ha interpuesto una denuncia ante la Policía por amenazas, y para exigir las disculpas de la diputada así como su dimisión o el cese por parte del PP.

Una petición a la que suma el PSOE que ha solicitado que María Guardiola pida a la diputada popular su acta como diputada, una petición que realizaba la portavoz del PSOE, Soraya Vega, a los medios de comunicación, considerando esta actitud como "violencia política" afirmando que "no se pueden consentir de ninguna de las maneras conductas como las protagonizadas por la diputada del Grupo Popular", ha dicho, "en ningún lugar, pero tampoco en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura", ha dicho.

Irene de Miguel destacó que lo sucedido es "extremadamente grave y traspasó líneas rojas que no vamos a dejar pasar", destacando que se sintió amenazada por lo que pidió el amparo de la mesa de la Asamblea y posteriormente abandonó el hemiciclo para "nunca" se había sentido "de esta manera" en los ocho años que lleva en el parlamento regional.

Sobre este asunto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fuerce la dimisión de una diputada del PP extremeño a la que ha denunciado la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel. Destacó que "la violencia política contra Podemos está cada día más normalizada y eso es un problema democrático de primer orden", a través de un mensaje en redes sociales, en el que reclamó a Feijóo que intervenga "de inmediato para que esta diputada del PP en la Asamblea extremeña "dimita".

Respuesta de la diputada Sandra Valencia

Por su parte, la diputada popular Sandra Valencia destacó que lo que ocurrió "en ningún momento ha sido una amenaza" y que tiene "la conciencia muy tranquila". Afirmando que quería "dejar claro que no he amenazado en ningún momento a la señora Irene de Miguel. Tras un debate bronco me he acercado a ella y le he trasladado una reflexión en privado. En ningún momento ha sido una amenaza sino un comentario en un tono distendido y sin intención alguna de ofender", ha señalado Valencia Ramos en una entrada en redes sociales.

Señaló que llamó a Irene de Miguel "para intentar aclarar lo ocurrido, pero no ha querido coger el teléfono", por lo que confía en el Estado de Derecho y que tiene "la conciencia muy tranquila". "Estoy en política para mejorar la vida de los extremeños y no para el enfrentamiento y el ruido", añade.

Ser rivales políticamente no significa para Valencia que no puedan hablar "de forma sincera y honesta". Porque según destacó "cuando defiendo un argumento lo hago pensando en el futuro, en nuestros hijos. En los suyos y en los míos, porque también soy madre", y es lo que ha destacado que quería transmitirle.