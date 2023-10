Castilla y León requiere al Gobierno 42 millones de la liquidación del Sistema de Financiación de 2021

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo regional prepara un requerimiento al Gobierno para reclamar 42 millones de euros que, según sus cálculos, faltan en las cuantías de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica de 2021.

Fernández Carriedo ha explicado que este requerimiento se enviará al Ministerio de Hacienda de "inmediato" y que éste tiene un plazo de dos meses para contestar, un tiempo en el que el consejero confía poder negociar para lograr esta cuantía. No obstante, si pasado el plazo no hay respuesta la Junta no descarta iniciar un proceso judicial Contencioso-Administrativo para recibir esta cantidad.

"Existe una diferencia de 42 millones de euros entre el cálculo que se nos ha ofrecido y lo que nosotros estimamos como la cantidad correcta", ha defendido Fernández Carriedo, quien ha explicado que este requerimiento es la fase previa a la posible presentación de un recurso judicial.

No obstante ha garantizado que la Junta tiene voluntad de "mano tendida" y "diálogo" y ha recordado que este dinero financia parte de los servicios que presta la Comunidad como son la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales.

Fernández Carriedo ha aprovechado para insistir en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica pero ha defendido que mientras esto se produce es importante reclamar que el actual "se aplique correctamente".

La última vez que se dio una situación similar fue con la liquidación del sistema de 2017, cuando Castilla y León tuvo que reclamar finamente al Tribunal Supremo la devolución de los 195 millones de euros que, en aquel caso, obedecían la IVA. Finalmente el Supremo dio la razón a la Comunidad y el Gobierno tuvo que sufragar el pago de esa cuantía.