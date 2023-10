El PSOE y Vox se enfrentan por la llegada a Mérida de 200 inmigrantes procedentes de Canarias

La migración es uno de los asuntos que siempre ha acompañado a los pueblos y naciones, a Mérida han llegado 200 inmigrantes desde Canarias, están instalados en el albergue de la capital extremeña, una situación que ha enfrentado al PSOE y a VOX sobre el concepto de nación y migración.

Tal y como se conoció la llegada de estas personas a la capital extremeña, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo pidió la "reprobación" del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna por "promover" la llegada de inmigrantes ilegales a la ciudad.

Según su opinión, con este ofrecimiento, el alcade de Mérida "se está poniendo del lado de las mafías", afirmando además que estas 200 personas vienen a poner en duda la seguridad de Mérida y de Extremadura, puesto que afirmó "no tengo que recordarles a ustedes la situación complicadísima que vive ahora el mundo, ha habido atentados, se están reproduciendo atentados con resultados a veces muy lamentables en muchas ciudades y queremos que Mérida y Extremadura sigan siendo seguras".

Ante esta situación han exigido que "se detenga la llegada de inmigrantes ilegales a Mérida y Extremadura", mostrándose en desacuerdo con la decisión de la Junta de Extremadura (de la que su partido forma gobierno en coalición) de no oponerse a la llegada de los migrantes.

No obstante, Gordillo ha insistido en que "esto no va contra ninguna persona", ya que "todos somos personas, nazcamos donde nazcamos", pero ha recalcado que "las circunstancias y la experiencia indican que estas prácticas" a las que "está entregado" Rodríguez Osuna "no traen buenos resultados".

Sobre si este nuevo punto de desacuerdo con el gobierno de María Guardiola generará tensión entre ambas formaciones destacó que "no hay conflicto de ninguna clase" porque en el pacto de los 60 puntos acordados no se ha hablado de la inmigración "para nada", destacó.

El PSOE se enfrenta a Vox

El PSOE no ha tardado en reaccionar, el secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, ha anunciado que su partido denunciará ante la Fiscalía al senador autonómico de Vox y portavoz del Grupo Parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo, por un presunto delito de odio.

Afirmó que "tras consultar al servicio jurídico, desde el PSOE se tomarán medidas legales por un presunto delito de odio", ya que según ha señalado, las declaraciones de Ángel Pelayo Gordillo incumplirían los artículos 510.1 y 510.4 del Código Penal".

Lemus recordó que Pelayo Gordillo es senador autonómico por la propuesta del Partido Popular, y en estos momentos está realizando unas declaraciones " bochornosas, vergonzosas, y sobre todo peligrosas", por lo que ha avanzado que el PSOE tomará medidas legales.

En su opinión, estas declaraciones "sobrepasan los límites de expresión de una opción política e ideológica enmarcadas en un debate, y persiguen desencadenar una respuesta emocional de hostilidad, intolerancia, miedo, inseguridad y un sentimiento de odio hacia las personas migrantes que llegan a Extremadura", ha desetacado el dirigente socialista.

El también senador, Rafael Lemus, hoy le ha dado la razón a María Guardiola, cuando afirmó que "no gobernaría con Vox", criticando que "la señora Guardiola lleva casi un mes sin comparecer ante los medios de comunicación" dejando claro a su juicio que "quien gobierna es Vox" en la región.

Mostró su apoyo al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, pero es que además ha recordado que "durante los años 60, 70 y 80 más de un millón de extremeños y extremeñas tuvieron que emigrar huyendo de la pobreza para buscarse la vida", ante lo que ha considerado que "si hay una región en Europa que tiene que ser empática con la inmigración, es Extremadura".