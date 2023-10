Starlite y Bresh se suman a Ifema para la programación otoño y Navidad

Ifema Madrid ha desvelado cual será su programación para la temporada de otoño y la Navidad que suma novedades con respecto a ediciones anteriores con la llegada de Starlite a Madrid en su versión Christmas by Starlite o de Bresh, la nochevieja más linda del mundo, presentada por Music Hall, entre otras.

Ifema destaca que la nueva programación confirma la fuerte apuesta que viene desarrollando por el mundo de la música, los festivales, los espectáculos y las grandes exposiciones. Una actividad en la industria del entretenimiento que ha posicionado a Ifrema Madrid en un lugar preferente como espacio de ocio referente de la ciudad de Madrid.

Precisamente se ha presentado la nueva temporada en un acto que ha contado con la participación de Juan Arrizabalaga, director general de Ifema Madrid; Sandra García-Sanjuán, cofundadora del grupo Starlite, presidenta ejecutiva del Festival Starlite Occident y de la Fundación Starlite; Gonzalo Peña, cofundador de Music Hall, promotores de Bresh; María González, cofundadora y directora general de Productores de Sonrisas, promotores de Rock Circus y Circlassica; Miguel Depáramo, CEO y director creativo de WAH; Nicolás Renna, consejero delegado de Proactiv Entertainment, promotores de Jurassic World by Brickman y el Mago Yunke – Hangar 52; DJ Nano, por Oro Viejo "The New Big Show"; Aurelio Solana, Managing Partner de SO-LA-NA Entertainment, promotores de Fiesta Flamenca; y la participación en vídeo de Nacho Cano, por Malinche, El Musical.

Todos ellos que han apostado por la fórmula que les ofrece Ifema Madrid en gran parte gracias a sus grandes instalaciones, espectaculares equipamientos, los mayores aparcamientos de la ciudad, y espacios únicos para albergar simultáneamente eventos como los que puedan verse en Broadway o Las Vegas, con montajes espectaculares que serían imposibles en cualquier teatro de la ciudad.

Según palabras del director general de Ifema Madrid "en los últimos años hemos ganado un gran reconocimiento dentro de la programación cultural de Madrid. Hemos pasado de ser sólo asociados con el mundo de los negocios, a serlo también, y de una forma totalmente compatible, con un ocio de calidad. Rentabilizando nuestros espacios e infraestructuras, diversificando nuestra actividad, y extendiendo nuestra aportación al turismo de nuestra región con un nuevo vector muy importante en Madrid como es la cultura".

El objetivo de Ifema Madrid con su apuesta por la cultura busca impulsar la posición de Madrid como referencia en la industria del ocio, concretando una gran oferta de eventos, simultaneando convocatorias, y gestionando la amplia llegada de asistentes. La oferta que tienen los asistentes a su disposición cuenta con garantía de seguridad, accesibilidad y movilidad, gracias al transporte público a pie del recinto y sus más de 14.000 plazas de aparcamiento.

Bajo el paraguas de Ifema Madrid, el recinto ferial madrileño albergó el pasado año 21 grandes eventos de ocio, espectáculos, conciertos y festivales, que visitaron 1,1 millones de personas. Este 2023 se prevé cerrar el año con alrededor de medio centenar de eventos albergados de esta índole, y más de 1,5 millones de asistentes.

Novedades de esta edición

La temporada de otoño de 2023 va a contar con tres importantes novedades: Christmas by Starlit y Bresh, la Nochevieja más linda del mundo.

Christmas by Starlite, del 14 al 20 de diciembre reunirá conciertos únicos, tecnología innovadora y una gran apuesta de ocio y gastronomía que se fusionan en esta propuesta, como destacó la cofundadora del grupo Starlite y presidenta ejecutiva del Festival Starlite Occident y de la Fundación Starlite, Sandra García-Sanjuán.

García-Sanjuán subrayó la "ilusión" por poder llegar a la capital tras años detrás de conseguirlo y ha recordado que en sus anteriores ediciones en Andalucía han pasado por Christmas by Starlite dos millones de espectadores, con un impacto económico de 1.700 millones de euros en doce años. Para la edición que se va a celebrar en la capital, García-Sanjuán destacó que Ifema cuanta con el doble de aforo que el que tienen disponible en Marbella por lo que esperan unas 50.000 personas en toda la edición, lo que se traducirá entre 7.000 y 8.000 asistentes por día.

Hasta el momento están confirmados artistas como Sting, Rod Stewart, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Carlos Rivera o Juan Magán.

Otra de las grandes novedades de la nueva oferta de Ifema Madrid es Bresh, la Nochevieja más linda del mundo, un espectáculo presentado por Music Hall que llega a Madrid tras haber celebrado más de 900 shows en todo el mundo con un "éxito brutal", tal como ha destacado el confundador de Music Hall, Gonzalo Peña, quien ha augurado un sold out para el que será "el plan estrella de la Nochevieja en Madrid".

Más de 10.000 personas están invitadas a bailar los últimos hits durante toda la noche del 31 de diciembre en el recinto ferial de Ifema Madrid en esta propuesta nacida en Argentina y que ha pasado ya por grandes urbes como Ciudad de México, Londres o Nueva York.