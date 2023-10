Madrid acoge la última edición de Estampa, la feria del arte español

La feria Estampa celebra su 31ª edición del 19 al 22 de octubre en el pabellón 4 del recinto ferial de Ifema Madrid, con la participación de más de 100 galerías de arte contemporáneo y de cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales. La gran cita de otoño del mercado del arte en España y una referencia para el galerismo y el coleccionismo en nuestro país, cuenta en esta ocasión con la intervención de Secundino Hernández como artista invitado.

En esta convocatoria participan las principales galerías de nuestra escena galerística, incorporándose hasta una veintena de nuevos proyectos creados en España en los últimos años, que muestran las transformaciones y evolución más vibrante de este mercado.

Este año, conforman el Programa General las principales galerías del país, entre las que destacan nombres como, Juana de Aizpuru (Madrid), 1MiraMadrid (Madrid), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Cayón (Madrid/Menorca/Manila), Max Estrella (Madrid), Marlborough (Madrid), Fernando Pradilla (Madrid), Mayoral (Barcelona), La Cometa (Bogotá/Madrid), José de la Mano (Madrid), Zielinsky (Barcelona), Leyendecker (Tenerife), Álvaro Alcázar (Madrid), ArtNueve (Murcia), Rafael Pérez Hernando (Madrid), ATM (Gijón), Fernandez-Braso (Madrid), T20 (Murcia), PalmaDotze (Barcelona), Juan Silió (Madrid/ Santander) o Isabel Hurley (Málaga). Asimismo, el Programa General refuerza e incorpora las galerías de última generación como Yusto/Giner (Madrid/Marbella), VETA (Madrid), Berlín Galería (Sevilla), Swinton Gallery (Madrid), La Causa (Madrid), Arniches 26 (Madrid) Herrero de Tejada (Madrid), Artizar (Tenerife), Villazán (Madrid), Victor Lope (Barcelona), WeCollect (Madrid) o 3 Punts (Barcelona). Destaca también la participación de galerías dedicadas a fotografía como Bernal Espacio (Madrid), A Pick Gallery (Milán) Blanca Berlín (Madrid), Valid Foto (Barcelona), o Cámara Oscura (Madrid).

A la sección Look, think and choose. El contexto internacional de la pintura en España, comisariada por Lorena Martínez de Corral, acuden Alarcón Criado -Irene Infantes-; Ehrhardt Florez -Secundino Hernández-; Formato Cómodo -Rosario Trillo-; Helga de Alvear -Prudencio Irazabal-; Nordés -Rosendo Cid-; Ponce+Robles -Julio Linares-; The Goma -Jose Díaz- y Rocio Santacruz -Lluis Hortalà-.

Esta edición cuenta con Secundino Hernández como artista invitado, quien presenta su trabajo más reciente en una serie de pinturas estarcidas de gran formato. La obra de Secundino Hernández (Madrid, 1975) se inscribe en la tradición de la práctica pictórica y ha evolucionado en función a las necesidades que el artista ha sentido en cada momento, por lo que el mismo artista afirma no puede definirla de un modo concreto. Su pintura se caracteriza, desde muy temprano, por el ánimo exploratorio y experimental basado en la inquietud en torno a los aspectos esenciales de la construcción y la elaboración del discurso pictórico.

Además, la feria potencia en esta edición el programa de coleccionistas internacionales que atraerá a Madrid a invitados que valoran especialmente el galerismo de arte en nuestro país.