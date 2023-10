Nuevos modelos de gestión en la empresa: ¿cómo doy el paso?

La evolución de la tecnología y el cambio en el estilo de vida han favorecido la aparición de nuevos conceptos en el ámbito laboral como el teletrabajo, flexibilidad o la jornada de cuatro días, entre otros. Su implantación suscita debate porque no todas las empresas han migrado hacia estos modelos de gestión que, además, no pueden implantarse en todas las compañías por igual o, al menos, a toda la plantilla de profesionales, dependiendo de la actividad laboral a realizar.

"Nos olvidamos de que hay cerca de un 70% de los trabajadores en la economía que no está frente a un ordenador. La pregunta es más difícil cuando se piensa en este colectivo que está desconectado. El debate sobre estos nuevos modelos de gestión y valores siempre se está haciendo sobre el 30% de los empleados", afirma Emilien Delile, country manager de Steeple en España, la primera herramienta de comunicación interna física y digital en España, a elEconomista

Esta es una de las causas que puede explicar que, en la actualidad, el 60% de las empresas afirme no estar adaptada a los nuevos modelos de trabajo. Es más, el 52% no tiene planteado llevar a cabo esta adaptación en el corto o medio plazo frente a un 48% restante que sí señala que está trabajando en esta dirección.

En el proceso de adaptación a los nuevos modelos, la tecnología juega un papel decisivo. "Hemos pasado en pocos años de un entorno de trabajo en el que todo el mundo tiene que estar presencialmente en la empresa a estar conectados. A algunas organizaciones, esto les cuesta. Además, tenemos que lograr la confianza del manager y mostrar los avances en el trabajo", afirma Emilien Delile.

Esto a su vez ha llevado a tener que medir el desempeño de las personas de una manera diferente porque "muchas organizaciones vienen de un modelo en el que la productividad de un profesional se mide por su presencia. Tenemos que ir poco a poco poniendo herramientas tecnológicas o de management para medir el desempeño de una persona en función de lo que produce y no en función del tiempo que pasa produciendo", incide.

Es conveniente dar una solución de vida en el trabajo

Sin embargo, la solución no solo pasa por la tecnología. "Cuando tiramos del hilo, nos damos cuenta de que, con la pandemia, hemos pasado de un modelo de trabajo a otro, más abierto, más híbrido, más permisivo en algunas cosas o mejor en conciliación familiar". Pero esto no es siempre así. Todavía hay muchas empresas de sectores tradicionales que continúan trabajando como antes de la covid-19 como sucede en almacenes, cadenas de producción, obras de construcción o supermercados, entre otros. De este modo, conviven dos modelos: el empleado de oficina y el trabajador de producción desconectado y en presencial.

"El desafío más grande es hacer que la experiencia del empleado que tiene que producir in situ sea igual de agradable. Es la mayor dificultad de las empresas, sobre todo en sectores tradicionales", añade.

Las claves del éxito

Y, en este contexto, ¿qué puede hacerse? Además de las herramientas de management, "la solución, y es lo que tratamos de realizar en Steeple, pasa por no trabajar sobre indicadores de trabajo. No es traer una solución tecnológica de trabajo, sino una solución de vida en el trabajo, de tratar de mejorar la vida en el trabajo".

Bajo esta premisa, las medidas a implementar pueden pasar por tener una mejor política de conciliación, pero también es posible incidir en que un trabajador disfrute de la vida de su empresa como lo hacen otros empleados de oficina. Es decir, tenga la posibilidad de hacer "piña" con sus compañeros, buscar una persona para jugar al paddle... En resumen, es mejorar la comunicación y hacer accesible la empresa a los trabajadores.

El primer paso para ir hacia nuevos modelos de organización en la empresa es el cambio de mentalidad

En estos procesos tampoco hay que olvidarse de la necesidad de fidelizar a los empleados. España tiene una mayor necesidad de retener el talento, lo que se explica en gran parte por su tasa de paro. Países como Francia o Alemania tienen un mercado laboral más maduro y unas tasas de desempleo que hacen que sea más difícil encontrar trabajo en otra compañía. Es clave "proporcionarles una experiencia en el día a día un poco más divertida y agradable".

También es fundamental trabajar la integración del empleado. Sectores con alta temporalidad como la construcción, hostelería o turismo, entre otros, realizan pocas acciones en esta dirección, que son más fáciles de implantar en una plantilla estable. De acuerdo con las estadísticas, entre un 20% y un 30% de los empleados considera dimitir el primer día de trabajo y el 88% afirma no estar satisfecho con el proceso de incorporación en la empresa según el estudio de Gallup. "Solo tenemos una oportunidad para dar una buena impresión. Es básico acoger bien a la persona, presentarle correctamente la empresa y al resto de compañeros, decirle a quién tiene que pedir ayuda en su proceso de llegada porque siempre existen preguntas o dudas y acogerle bien. Son cuatro cosas que facilitan su integración. Si no te sientes a gusto en la primera semana, no paras la búsqueda de empleo".

Y, ¿qué hacer ante la renuncia silenciosa? Negarla es un error porque está ahí: el 59% de los empleados realiza esta práctica. En general, lo que está tras ella son modelos de management sin feedback o enfocados en una dirección sobre la que no se sabe por qué ni el rol que la persona tiene en ella. Esto hace que, de repente, "el empleado no se reconozca en su trabajo y poco a poco trabaje con pocas ganas y sea menos productivo. Las empresas pueden tomar el control de esto y revertir la situación, comunicando mejor y dando visibilidad a lo que se está haciendo".

Analizar antes de empezar

Teletrabajo, flexibilidad, trabajo híbrido, jornada de cuatro días… Muchas empresas se pierden en este mar de modelos de gestión. Pero los pasos a dar no son tan complejos. Hay que ir por etapas. En primer lugar, tiene que haber un cambio de mentalidad en el empresario para continuar con un análisis de qué se quiere hacer y para quién se va a implantar ese modelo (empleados de oficina o de producción).

Una decisión en la que debe haber coherencia porque "no se puede pedir al personal de un supermercado que vaya los domingos y el personal de oficina libre tres días", afirma Emilien Delile, el country manager de Steeple en España. Y, se haga lo que se haga, no hay que olvidarse de proporcionar una buena experiencia a todos los empleados.