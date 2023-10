GA Group, Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora

La empresa GA Group, Gamificación y Aprendizaje, ha recibido el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora por su participación como socio en el Proyecto Erasmus+ VROAD, liderado por la Fundación Laboral de la Construcción.

El premio reconoce la excelencia de soluciones para el aprendizaje a distancia y combinado, en este caso realizado por la empresa aragonesa, vinculado al Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027.

VROAD es una experiencia de realidad virtual con un enfoque novedoso para la capacitación práctica de profesionales en el sector de la conservación de carreteras. Está centrada en entrenar las situaciones en las que se detectaron mayor riesgo según los estudios previos.

De este modo, en la experiencia, el profesional puede vivir un corte de carril, una reparación de barreras o una situación de emergencia, entre otros casos que pueden darse en su día a día.

Con esta experiencia de realidad virtual, se mejora la actividad de las entidades y se ofrece una solución de formación atractiva a los empleados, además de aumentar la sensibilización en materia preventiva de los trabajadores de COEX. También se produce un aumento de las habilidades de los empleados en materia de gestión y el uso de nuevas tecnologías.

Uno de los beneficios más importantes de esta experiencia es que se dispone de un método seguro para mostrar cómo evitar uno de los riesgos de aparición más habituales en las obras de carreteras como es el atropello, que no podía entrenarse sin la exposición de alguno de los trabajadores al peligro real del tráfico.

En este proyecto, GA Group ha colaborado con cuatro entidades europeas expertas en formación profesional. Se trata de la Fundación Laboral de la Construcción en España, el Comité de Concertation et de Coordination de L'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics de Francia; FORMEDIL Piemonte de Italia, y el Centro de formacao profissional da industria da construcao civil e obras publicas do sul de Portugal.