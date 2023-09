Zaragoza impulsará la ejecución de los proyectos elaborados de mejora de los accesos a Plaza

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado --con el apoyo del PP, VOX y PSOE y el rechazo de ZeC-- una moción de VOX a la que se ha sumado una enmienda de los socialistas y otra de los 'populares' en la que se pide al Gobierno de la ciudad impulsar, con los proyectos ya realizados de mejora de los accesos a Plaza, reuniones con el Gobierno de Aragón en la próxima reunión del Consejo Bilateral.

Asimismo, en otro punto se ha incluido la enmienda del PSOE que insta al Gobierno de Zaragoza a dar cumplimiento a la moción aprobada por el pleno de 2 de julio de 2021 en el sentido de elaborar los estudios oportunos al objeto de ampliar la línea 1 del tranvía hasta Plaza, permitiendo así una movilidad sostenible a este polígono.

El concejal del grupo municipal de VOX, Armando Martínez, ha explicado que Plaza siendo tan importante "puede dejar de ser atractiva" por los accesos y ha apremiado a retomar su mejora entre la calle Turiaso y Arcosur para descongestionar los atascos. "Nos hacemos eco de una reclamación de los ciudadanos, que en este caso piden trabajadores y empresarios".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha rechazado la iniciativa de VOX porque se prioriza el uso del vehículo privado. Ha informado de que el coste de la contaminación en Zaragoza son 790 euros al año por ciudadano por lo que ha abogado por reducir su uso en aras del transporte público para trabajadores.

El concejal municipal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que en accesibilidad a los polígonos el Gobierno del PP no ha hecho "nada", ni en movilidad porque la solución no es poner más coches sino un sistema de transporte público, eficiente y sostenible que mueva a la gente con rapidez. Ha pedido que no se centre solo en Plaza, sino una estrategia global en la ciudad.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que se han destinado 3,8 millones a la inversión en polígonos industriales. Ha señalado que los proyectos de acceso a Plaza ya están redactados por lo que "solo hay un problema de ejecución" y ha pedido con los proyectos realizados iniciar reuniones para llevarlo a cabo.

Decae

Por otro lado, no ha prosperado una moción del PSOE --al rechazarla el PP y VOX-- en la que se pedía al Gobierno de la ciudad poner en marcha las recomendaciones de diseño urbano recogidas en la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0 horizonte 2030 y en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza 2030 '#PACCZ'.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha comentado que el Ayuntamiento tiene un plan de 49 medidas que actúan en 7 ámbitos y "el PSOE no marca la agenda medioambiental del Gobierno de Zaragoza".

Ha relatado medidas que se aplican como la gratuidad de las piscinas municipales ante olas de calor para calificar de "hipocresía" la moción porque las medidas que pide el PSOE ya se acometen.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha recordado que Zaragoza tiene el objetivo de ser climáticamente neutra en 2023 y de lo que se haga dependerá el lograrlo. Ha instado a acometer medidas que, de verdad, ayuden a frenar el cambio climático.

Aclaración

El concejal del grupo municipal de VOX, David Flores, ha dicho que el clima cambia y no lo niegan y hace más calor que en el siglo XVIII y XIX cuando el Ebro se congelaba. "Negamos los postulados de una pseudo religión o suerte de nueva secta que ha cambiado a Dios por el planeta, la Biblia por la Agenda 2030 y Cristo por Greta Thunberg".

"Negamos --ha aclarado-- esos postulados y esa supuesta superioridad moral de los que desde el fanatismo ignoran factores como la actividad volcánica o la inclinación del eje de la Tierra. Negamos la autoridad de quienes aprovechan las teorías apocalípticas y los cambios que se dan en el clima para culpar al ser humano e imponer un cambio productivo económico y social mediante la estrategia de la dictadura del miedo. Eso es lo que negamos".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Chema Giral, ha apremiado a poner remedio al cambio climático cuanto antes. Zaragoza ha estado una semana por encima de los 40 grados y se prevé un otoño "húmedo y con temperaturas por encima de la media" según ha avanzado la Aemet.

Giral ha lamentado la actitud de Tatiana Gadues porque supone "rechazar la mano tendida del PSOE" y le ha aclarado que pide que se lleve a cabo la Estrategia de Cambio Climático porque ya sabe qué está aprobado. "La calidad del aire y el clima no debe ser cuestión de izquierdas ni derechas", ha zanjado.