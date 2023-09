Piden el cese del vicealcalde de Godella (Valencia) por decir a una edil: "Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío"

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Godella (Valencia) exigen el cese o la dimisión del vicealcalde, Vicente Estellés (PP), por decir a la concejala de Cuidem Godella Irene Ferré en una comisión informativa: "Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío".

En un comunicado, PSPV, Compromís per Godella y Cuidem Godella explican que el también concejal de Agricultura, Servicios Municipales y Fiestas dijo esta frase el pasado 21 de septiembre, en la comisión de Urbanismo y Asuntos municipales y sociales, mientras se debatía sobre la idoneidad de una actividad realizada en el municipio dirigida a adolescentes.

Según la oposición, algunas concejalas titulares de la comisión consideraron que esta actividad no era adecuada, algo que manifestó Irene Ferré, tras lo que la presidenta de la sesión, Cristina Sarasqueta (PP), le dijo que había que tener "la mente más abierta". La edil de Cuidem Godella contestó que ella tiene "la mente más abierta que muchos miembros de la sala".

Fue entonces cuando, de acuerdo al relato de estos grupos, el vicealcalde soltó a la concejala la frase: "Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío".

La oposición asegura que este comentario provocó las risas del edil de Vox Carlos Villanueva, además de subrayar que "no pasó desapercibido para otros concejales y concejalas del PP, ni tampoco para las concejalas de Cuidem Godella, Compromís y PSOE" que estaban en la sala en calidad de oyentes.

Además, estos grupos aseguran que el vicealcalde "arrastra un largo historial de improperios, comentarios fuera de lugar, racistas y sexistas, desde que forma parte del consistorio hace ya varios años".

"Sus malas formas han sido motivo para llamarlo al orden en más de una comisión y en algún que otro pleno", subrayan, y denuncian que "su comportamiento reprobable ha sido especialmente intenso" contra la concejala de Cuidem.

De hecho, la oposición sostiene que "el martes de la semana pasada ya la cuestionó de manera grosera y alzándole la voz sobre el trabajo realizado en la anterior legislatura, aunque ella le había preguntado por las calles que pensaba asfaltar".

El Ayuntamiento de Godella tiene desde 2018 un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que estos grupos consideran que el vicealcalde incumplió el pasado jueves por "hacer chistes y bromas sexuales ofensivas, hacer comentarios sexuales, realizar insinuaciones directas y hacer uso de chistes y/o humos sexista".

"No es propio de un representante público"

Por todo ello, defienden que el comportamiento de este edil del PP "no es propio de un representante público y no es digno de representar al pueblo de Godella" y exigen su dimisión inmediata "no sin antes disculparse públicamente": "Su condición de concejal en el gobierno acosando a otra concejala evidencia su falta total de respeto hacia las mujeres".

En caso de no dimitir, los tres grupos urgen al alcalde, José Mª Musoles (PP), a cesarlo inmediatamente. Y respecto al concejal de Vox, reclama su disculpa pública y explicaciones sobre "las risas que le provocaron ese comentario".

Según las formaciones de la oposición, los hechos se abordaron en la junta de portavoces de este pasado martes y "el alcalde insiste en desoír al resto de grupos para proteger a su concejal". "En todo caso, nos invita a tomar medidas legales, cosa que estamos estudiando hacer", advierten.

"Esperaba más empatía del alcalde"

La concejala afectada, en declaraciones a Europa Press, asegura que "esperaba más empatía" por parte del alcalde y muestra su "sorpresa" y "lástima" porque "se crea la versión de su concejal" de que el comentario no iba dirigido hacia ella. Es decir, recalca, esto demuestra que el vicealcalde "reconoció que lo dijo".

Por ello, Irene Ferré leerá este viernes por la tarde, en el pleno municipal de septiembre, el comunicado emitido por los grupos de la oposición exigiendo el cese o la dimisión del vicealcalde. "Espero al menos una disculpa", manifiesta.

El PP lo desmiente

Por su parte, el PP de Godella desmiente las acusaciones vertidas por la oposición hacia Vicente Estellés, asegurando que "en tono genérico pero nunca personalizado, tal como se desprende del comunicado emitido por Cuidem Godella, hizo un comentario desafortunado que en ningún caso iba dirigido hacia Irene Ferré ni ningún otro miembro del consistorio que se encontraba en la comisión".

Los 'populares', a través de un comunicado, lamentan que "el municipio de Godella sea noticia por este desafortunado incidente fruto de un cometario inoportuno emitido sin intención de ofender". Además, traslada "sus respetos" hacia todos los concejales y muestra su "compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y el rechazo absoluto a cualquier manifestación sexista".

En esta línea, el Ayuntamiento de Godella ha emitido un comunicado en el que manifiesta "su defensa absoluta y sin reticencias de la igualdad entre hombres y mujeres en relación a las informaciones aparecidas en medios sociales y de comunicación tras la celebración de una comisión municipal", sin hacer referencia al vicealcalde ni a la concejala de Cuidem.