El TSJA declara ilegal la orden de Educación en Aragón para iniciar el curso Covid

El TSJA ha declarado así ilegal el inicio del curso COVID en la comunidad aragonesa tres años después de que el sindicato CGT Enseñanza denunciara al Departamento de Educación del Gobierno aragonés por irregularidades de la Orden del consejero Faci, que dictaba las instrucciones para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo.

El Tribunal ha dado así la razón a CGT al declarar no ajustada a derecho esta orden y proceder a su anulación, imponiendo las costas del proceso a la administración. En la sentencia, se indica que la orden no se publicó en el Boletín Oficial de Aragón y tampoco se realizó el trámite de audiencia e información pública, lo que derivó en que no hubiera plazo para alegaciones.

Según explican desde CGT, la sentencia incide a su vez en la no participación de las familias y de los docentes, y sus representantes sindicales, en la elaboración de las medidas, tal y como hubiera sido preceptivo. Esto ocasionó el incumplimiento de normas de salud laboral como, por ejemplo, que se delegase la elaboración del Plan de contingencias a los equipos directivos o grupos de trabajo constituidos en cada centro a tal fin.

De acuerdo con el TSJA, la elaboración del plan de contingencias y la adopción de medidas necesarias para la limpieza, desinfección, prevención y acondicionamiento de los centros educativos no correspondía a los correspondientes equipos directivos sino a los titulares de los centros. Es decir a los Servicios Provinciales. Todo ello según las Ley de Salud Pública de Aragón, inciden desde CGT a raíz de la sentencia.

El sindicato ha valorado de forma positiva el fallo de esta sentencia ya que, en su opinión, incide en la falta de transparencia y nula participación de la comunidad educativa.

Para el sindicato, "lo mínimo que se le debe pedir a una administración es que cumpla con la normativa, y no actúe con la incompetencia y soberbia con la que, en ocasiones, nos tiene acostumbradas".

Además, CGT recuerda que, debido a esta situación y a la falta de un plan de prevención y de unas medidas correctas, convocó una huelga en septiembre de 2020 con un amplio respaldo, a pesar de unos servicios mínimos que superaban el 90%.