El diseño y la experiencia de usuario se dan cita en Zaragoza

Más de 150 personas procedentes de todo el mundo se reunirán en Zaragoza del 27 al 30 de septiembre para participar en talleres y jornadas de trabajo, entre otros actos, dentro del evento Zaragoza UX Masterclass 2023 organizado por Torresburriel Estudio, único partner español de la UXalliance, red impulsora de este encuentro que se ha celebrado durante 13 años en ciudades como París, Nueva York, Bogotá Sydney o Johannesburgo.

Y ahora es Zaragoza la que acogerá este encuentro con un programa lleno de actividades dentro del que destaca la masterclass, del día 28 de septiembre. Bajo el título 'Changemarkers: cómo los líderes pueden diseñar el cambio en un mundo complejo', se contará con ponentes que darán a conocer su experiencia trabajando con grandes compañías de Internet como Meta, Amazon o Google. Es el caso, por ejemplo, de la propia Torresburriel Estudio. Entre sus trabajos destacan por ejemplo el diseño de Google Shopping.

Esta UX Masterclass de esta vigésima edición, cuenta con el apoyo de Ibercaja como patrocinador, se celebrará en el Patio de la Infanta. Este será el escenario de siete charlas a cargo de perfiles internacionales y con 'expertise' en UX, acto al que se espera la asistencia de más de 150 personas procedentes de todo el mundo.

"La UX Masterclass va a atraer a profesionales en UX de todo el mundo. Jornadas de este tipo tienen una gran trascendencia, porque reúnen a las empresas que están diseñando hoy en día la experiencia de usuario de los productos digitales que vamos a utilizar no solamente este 2023, también en 2030. A la UX Masterclass vendrán ponentes que contarán su experiencia trabajando con el top 5 de Internet (Meta, Google, Amazon...). Lo que realizamos para estas compañías es de alto impacto, porque lo tenemos todos en nuestros teléfonos. Sin ir más lejos, Google Shopping se empezó a diseñar en nuestras oficinas de Zaragoza", ha explicado Daniel Torres Burriel, CEO de Torresburriel Estudio.

Además, la participación de Ibercaja en la UX Masterclass como socio principal es para Torres Burriel "un testimonio de su dedicación a fomentar el crecimiento y el progreso, ya que tras más de un siglo de experiencia dando servicio a la sociedad aragonesa y española ha establecido una reputación basada en su compromiso con la excelencia y la innovación".

Por su parte, Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, ha indicado que el apoyo a este encuentro viene motivado por la importancia que desde el banco se da a la experiencia de usuario para conocer en profundidad a sus clientes.

En este sentido, ha explicado que, "para poder ofrecerles un buen producto y servicio, tanto a los particulares como a las empresas, es necesario saber sus problemas reales. Y la herramienta que lo permite es el diseño".

Torre ha ejemplificado la importancia de esta disciplina. "Un cliente no busca una hipoteca, sino emanciparse o poder acceder a su vivienda; no busca cubrir un tipo de cambio, sino exportar o poder fabricar en un país en el que la divisa es distinta. Los clientes no buscan productos o servicios, tienen necesidades reales que quieren cubrir con productos o servicios. Y necesitamos el diseño para entender bien esas necesidades, y eso aplica al producto, al servicio, pero también a las interacciones que el cliente tiene con nosotros. Y esas interacciones son presenciales, pero también digitales, por eso en Ibercaja trabajamos mucho las técnicas de diseño en la metodología de UX", ha añadido.

El directivo de Ibercaja ha incidido en que "confiamos en los expertos que mejor nos pueden ayudar, y Torres Burriel es uno de ellos. Llevamos trabajando con su estudio desde el diseño de la app en 2016, que fue el primer activo digital que trabajamos con suma profundidad, y ellos ya nos ayudaron entonces. Si en la entidad damos importancia al diseño, colaboramos con los mejores, y resulta que uno de los mejores es de Zaragoza, hasta el punto de que es la única empresa española de la UXalliance y consigue traer a nuestra tierra su encuentro anual, se da la combinación perfecta para que Ibercaja esté aquí apoyándolo".

Programa

La masterclass principal del día 28 será en inglés con traducción simultánea al castellano, y en ella se abordará el futuro de la inteligencia artificial en la UX, las finanzas digitales inclusivas, y otros aspectos como aprender a comprender a las generaciones futuras o a adaptar el diseño a los desafíos contemporáneos.

Además, en el marco del evento tendrá lugar un workshop el miércoles 27 sobre "Reimaginar el futuro del trabajo: explorar el cambio a través del diseño especulativo", y los días 29 y 30 se dedicarán a jornadas de trabajo propias de la UXalliance.

La red

La UXalliance es una red global de primer nivel compuesta por 32 empresas líderes en UX de todo el mundo. Fundada en 2005, esta alianza es un faro de conocimiento, experiencia y colaboración en el campo de la experiencia de usuario.

Con un equipo de más de 750 personas expertas, los miembros de la UXalliance se dedican a llevar a cabo proyectos de UX de alto nivel en grandes empresas como Google, Meta, Spotify, Microsoft o Amazon.

La misión de la UXalliance es fomentar la colaboración, el aprendizaje mutuo y la innovación en el mundo de la experiencia de usuario. La red lleva celebrando la UX Masterclass desde 2010, y se ha convertido en un evento de referencia en el mundo del diseño estratégico, el liderazgo y la experiencia de usuario. Durante este tiempo ha acogido a 275 speakers y a más de 4.600 participantes en todo el mundo.

Experiencias con sello aragonés

Torresburriel Estudio es una empresa zaragozana liderada por Daniel Torres Burriel que está focalizada en el nicho de la experiencia de usuario (UX) de productos digitales. Su especialidad es la investigación y el diseño en todas sus fórmulas y metodologías.

Desde 2011 trabaja la conceptualización, el diseño UX y la investigación UX para dar vida a prototipos, y realiza análisis de usabilidad y test con usuarios, en proyectos tanto nacionales como internacionales. Además, ofrece formación presencial, online y personalizada en usabilidad y experiencia de usuario a través de una marca propia, UX Learn y de Platzi, la mayor plataforma de formación online en español.

Está presente en distintas ciudades de España y del mundo, pero su sede central se localiza en Zaragoza. Desde 2018, Torresburriel Estudio es el único miembro español de la UXalliance, lo que le ha permitido acelerar su experiencia global en UX y contribuir desde su área de 'expertise' vinculada con los motores económicos de su área de influencia.