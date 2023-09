The District abre mañana sus puertas generando un impacto económico de 21 millones de euros para Barcelona

La segunda edición de The District, la mayor cumbre de Real Estate enfocada a todos los actores de la industria, arrancará mañana hasta este viernes, volviendo a situar a Barcelona como capital europea del inmobiliario. El evento, que se ha desplazado a Fira Barcelona – Gran Via duplicando su espacio hasta los 14.000 metros cuadrados, acogerá a más de 10.000 directivos que acuden en búsqueda de oportunidades de negocio. The District 2023 generará un impacto económico para la ciudad de 21 millones, estimulando su economía local y posicionándola como referencia dentro del mapa mundial del Real Estate.

Bajo el lema "Where Real Business Happens", en esta edición la cumbre quiere poner de relieve la necesidad de establecer espacios de alto valor y confianza donde construir futuros proyectos transformadores. Así, The District se alza como el escenario europeo en el que se cita el capital global con el objetivo de descubrir las tendencias que marcarán sus decisiones durante este curso inmobiliario 2023 - 2024.

Al respecto, el evento se ha organizado siguiendo tres ejes principales. El primero es el desarrollo de las estructuras de mercado de capitales; el segundo, la transformación que viven los diferentes activos como el Residencial, Hoteles, Oficinas, Retail, Industrial y Logístico, Healthcare, Senior Living & Student Living, Data Centers u otros activos alternativos; y el tercero, el valor añadido de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) para maximizar la rentabilidad de la inversión.

Todas estas cuestionas las analizarán los profesionales que asistirán a The District, y que forman parte de toda la cadena de valor del sector: desde fondos de inversión, fondos soberanos, family office, bancos comerciales, fuentes alternativas de financiación, o los grandes tenedores de suelo, hasta las administraciones, operadores, promotores, brokers, agencias comercializadoras, consultoras y gestores de propiedades.

El futuro inmobiliario se debate en The District World Congress 2023

En el marco del evento, tendrá lugar The District World Summit 2023, el mayor congreso de Real Estate enfocado a todas las fuentes de capital. Un total de 391 expertos internacionales se congregarán a la cumbre registrando más de 270 horas de sesiones, donde se abordarán las macrotendencias que mueven hoy la inversión, además de indagar en los efectos de las políticas económicas comunitarias o el estado actual del sector en un marco inflacionista y de subida de los tipos.

Algunas de las grandes voces que participarán en The District World Summit 2023 son Guillermo Baygual, director general de JP Morgan; James Piper, partner de TPG; Adolfo Favieres, director general de Blackrock; Ana Estrada, directora general de Merchant Banking - Europe Real Estate Investments de Goldman Sachs; Paul Brennan, director general y codirector de Real Estate en King Street; Jacopo Burgio, Real Estate Investments en Angelo Gordon; Pere Viñolas, presidente de EPRA; Leticia Fusi, directora general de Castlelake; Jan Mischke, partner en McKinsey Global Institute; Itamar Volkov, socio director en Frux Capital Investments; Esther Escapa, Local Head of Transactions (Iberia) y Developments (Iberia and Italy) en Axa Investments Managers; Eduardo Richi, director general en Stronghold Partners; Vanessa Gelado, Senior Managing Director and Country Head en Hines Spain; o Covadonga Sanz, Director Asset Management en Greystar; entre muchas otras.

Palanca para impulsar el Real Estate

Además de la transferencia de conocimiento, The District es un motor para acelerar las transacciones comerciales dentro del Real Estate. Un conjunto de 274 firmas del sector como AEDAS Homes, Aliseda, Anticipa, Banco Santander, CaixaBank, CBRE, Cushman & Wakefield, Deloitte, Inmobiliaria Colonial, JLL, Lar España, Merlin Properties o Servihabitat expondrán sus proyectos en los que invertir o desinvertir en sus respectivas hospitalities, y espacios de reunión, que se instalarán en una zona dedicada a ello.

Por su parte, Reino Unido y Bilbao tendrán una presencia destacada como país y ciudad invitados respectivamente en esta segunda edición, donde compartirán las mejores prácticas y casos de éxito que han llevado a cabo. Igualmente, los territorios de Cataluña, Madrid, Málaga y Sevilla, entre otros, darán a conocer sus estrategias de transformación e inversión que están implementando.

Espacios exclusivos para cerrar negocios

Otra parte fundamental de The District son las actividades de networking, en las que se crean escenarios exclusivos donde los actores de capital pueden compartir proyectos y llegar a acuerdos. Ejemplo de ello son el Proptech Startup Forum, donde las 10 startups tecnológicas con los proyectos más disruptivos para el inmobiliario se dan a conocer frente a inversores; o los The World-Class District Awards 2023, premios que distinguen a empresas que están liderando la transformación del Real Estate.

Asimismo, en marco de la cumbre se otorgará el premio a la trayectoria empresarial, que este año se ha concedido a Concha Osácar y Fernando Gumuzio, socios fundadores de Azora Capital. El reconocimiento tiene por objetivo distinguir a los líderes de compañías de capital que han dedicado su carrera profesional a la transformación del Real Estate.