EEUU busca un caza perdido de 80 millones de dólares que pudo volar solo durante horas

El Ejército de Estados Unidos ha pedido a la población de Carolina del Sur para que los ciudadanos de ese estado ayuden a localizar a un caza que sigue en paradero desconocido después de que un piloto tuviese un accidente con él y se viese obligado a abandonar la nave eyectando su asiento.

Ha sido la aérea de Charleston la que, a través de su perfil de la red social X (antes Twitter) la que ha pedido colaboración a los ciudadanos después de que un F-35 se viese envuelto en un accidente. El piloto que lo pilotaba pudo librarse de cualquier daño al eyectar su asiento, aunque antes puso la aeronave en piloto automático y actualmente su paradero es actualmente desconocido.

Todo dependerá del combustible gastado por el piloto antes del accidente y de si la aeronave pudo seguir volando. Por el momento, las autoridades locales están colaborando con el Ejército estadounidense para encontrar lo antes posible el F-35, que podría estar "al norte de JB Charleston, alrededor del lago Moultrie y el lago Marion", informa la base aérea de Charleston.

We're working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.