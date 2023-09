Una 'tiktoker' descubre lo que se vende en los mercadillos de productos devueltos en Amazon: "Con esto te picas"

¿Quién no ha usado Amazon alguna vez para comprar cualquier producto, electrodoméstico, aparato electrónico...o alguna prenda de ropa? Muchas veces se consigue lo que se desea de forma rápida, mediante esta compra online que puede hacerse desde el salón, pero en ocasiones el pedido no llega como queremos o bien lo que hemos comprado no se ajusta finalmente a nuestras necesidades y acabamos devolviéndolo.

Pero...¿qué pasa cuando devolvemos un pedido de Amazon? ¿El producto vuelve a almacenes o tiene un destino diferente? Una 'tiktoker' que vive en Valencia (@vanessgrc) ha explicado que cerca de su casa hay un mercadillo en el que se venden paquetes sorpresa de productos que se han devuelto por Amazon y ha contado a sus seguidores cómo ha sido la experiencia.

El funcionamiento es el siguiente: en este mercadillo aparecen paquetes a precios cerrados (de 2 a 25 euros) que se han de comprar sin saber lo que contienen. Son paquetes sorpresa: solo se puede ver el tamaño, forma y peso del paquete y el resto es desconocido. "Es que puede ser absolutamente cualquier cosa", se explica en el vídeo.

La 'tiktoker' cuenta que, en su caso, ha comprado siete paquetes de entre tres y cinco euros y hace un 'unboxing' contando su suerte con los paquetes: en los tres primeros no le sonríe demasiado, ya que son dos paquetes de pantalones y otro con una bolsa de herramientas, pero en el cuarto consigue por cinco euros una camiseta de un equipo de la NBA que vale unos 100 euros.

En los tres paquetes restantes hay disparidad: una camisa, un sombrero de playa y el último es muy sorprendente porque, por cinco euros, la 'tiktoker' consigue un traje de chaqueta y chaleco. La apertura de paquetes parece satisfactoria para la 'tiktoker', dado que llega a asegurar que tiene su parte adictiva: "Con esto te picas".

Y, de hecho, le gusta tanto que repite visita a este mercadillo de productos devueltos de Amazon: en esa ocasión consigue unas camisas, un conjunto de lencería de leopardo, una faja reductora y un asiento para la bañera. Un conjunto de compras un tanto extraño, pero que refleja la diversidad de productos que hay en este tipo de mercadillos.