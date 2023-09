Más de 700 especialistas se reúnen en Zaragoza para hablar de Bioquímica y Biología Molecular

La Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza acoge, desde mañana martes hasta el próximo viernes, el 45º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) al que asistirán un total de 730 especialistas inscritos, además de contar con la participación de ponentes de reconocido nivel nacional e internacional.

El encuentro, organizado por la SEBBM en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, dará a conocer las últimas novedades en la investigación en el ámbito de la bioquímica, la biología molecular, la biomedicina y la biotecnología. Además, será el escenario en el que se conmemorará el 60 aniversario de la fundación de la SEBBM.

En concreto, el programa incluye siete ponencias plenarias, diez simposios paralelos, 19 reuniones de grupos científicos, más de 400 comunicaciones con los últimos avances en este campo y una exposición comercial de las empresas colaboradoras con 30 expositores, por lo que se trata de una excelente oportunidad para establecer colaboraciones internacionales y nacionales.

Además, en el marco del congreso se realizarán diversas actividades dentro del programa 'Bioquímica en la ciudad', que están abiertas al público general en diferentes espacios de la ciudad, como la exposición 'Las moléculas que comemos' creada por la SEBBM y adaptada por Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, en el marco del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia, inaugurada este lunes en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Puede visitarse hasta el 15 de octubre.

Programa

El acto inaugural del congreso será mañana martes a las 18.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán; la presidenta de la SEBBM, Isabel Varela-Nieto, y la presidenta del comité organizador e investigador de la Estación Experimental Aula Dei (EEAD) del CSIC.

Además, asistirán Berta Sáez, rectora de la Universidad San Jorge, Rosa Bolea, vicerrectora de Política Científica de Unizar, y María Jesús Lázaro, delegada del CSIC en Aragón.

Durante el acto se hará un recorrido por la trayectoria de la SEBBM en el 60 aniversario de su fundación. Asimismo, está prevista la actuación de los Músicos de su Alteza, dirigidos por Luis Antonio González Marín, investigador del CSIC en la Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades, durante la sesión.

Para finalizar, Caroline Dean, del John Innes Centre (Reino Unido), impartirá la conferencia plenaria 'Alberto Sols' Fundación BBVA sobre los mecanismos de adaptación de las plantas a los cambios estacionales de temperatura. Dean tiene una distinguida carrera científica en este campo. Es miembro de la Royal Society, de la German Academy of Natural Sciences Leopoldina y de la American Academy of Arts and Sciences, y ha recibido numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera. En 2023 ha sido galardonada con la Mendel Medal.

El día 8 de septiembre finalizará el congreso con la conferencia de clausura Fundación Ramón Areces, que correrá a cargo de Alexander Pritzel, de DeepMind, sobre el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en la predicción de estructuras de biomoléculas.

En 2023, la Fundación BBVA ha concedido el premio Fronteras del Conocimiento en Biomedicina al fundador de DeepMind y a miembros de su equipo. Además, impartirán conferencias plenarias los doctores Antonio VidalPuig (Reino Unido), Peter Rehling (Alemania), Vicente A. Torres (Chile), Ángeles Zorreguieta (Argentina) y Nunilo Cremades (España).

Inmaculada Yruela, presidenta del comité organizador e investigadora de la Estación Experimental Aula Dei (EEAD) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Milagros Medina, vicepresidenta del comité organizador y catedrática e investigadora de la Universidad de Zaragoza, destacan la importancia de que el congreso se celebre en la capital aragonesa. "Zaragoza tiene un importante capital humano y excelentes grupos de investigación que trabajan en este campo", argumentan.

También, dentro del programa del congreso, se celebrará el Curso de Iniciación a la Investigación en Bioquímica y Biología Molecular y el Foro de desarrollo profesional para jóvenes investigadores.

De forma paralela, se ha diseñado el programa de actividades satélites Bioquímica en la Ciudad, que incluye el espectáculo científico-artístico, seguido de una mesa redonda, Molecular Plasticity las proteínas dúctiles en la salud y enfermedades raras, creado por Inmaculada Yruela, investigadora del CSIC en la EEAD, en colaboración con Roberto Torres, de La Ciencia en tu mundo, y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) -Ministerio de Ciencia e Innovación-; la mesa redonda Inteligencia Artificial en biociencias: expectativas y realidad; y los talleres Plantoquímica, organizado por Manuel Matamoros y Bruno Contreras, investigadores del CSIC en la EEAD, y el Taller de apreciación sensorial de cerveza, conducido por Antonio Fumanal, maestro cervecero de La Zaragozana, así como una sesión de Música y Ciencia.

El programa también cuenta con dos actividades. Por un lado, la exposición Las moléculas que comemos, que permanecerá abierta del 4 de septiembre al 15 de octubre en la sala Odón de Buen del Museo de Ciencias Naturales, y presenta la relación del ser humano con la alimentación. Ha sido creada por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y adaptada por Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, en el marco del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia.

Por otro, el juego de mesa Bacterfield, creado por las investigadoras Elena Atrián e Isabel Franco, cuya mecánica se basa en conceptos reales de microbiología. Los prototipos con los que podrán jugar los participantes han sido financiados por la tercera edición de la convocatoria Cuenta la Ciencia, de la Fundación General CSIC.

La participación en las actividades que engloba Bioquímica en la ciudad es gratuita. La inscripción se puede realizar a través de la web Zaragoza Congresos, la web de la agenda del Ayuntamiento de Zaragoza y la web del Congreso SEBBM. Cuentan con el apoyo de la Delegación del CSIC en Aragón, la Fundación Agencia ARAID, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, CaixaForum y la Fundación Caja Rural.

Fundada en 1963, la SEBBM cuenta actualmente con más de 3.500 socios. Constituye la principal agrupación científica que coordina en España la actividad relacionada con el extenso campo de la bioquímica y la biología molecular. La organización del congreso cuenta con la colaboración del CSIC (Estación Experimental de Aula Dei) y la Universidad de Zaragoza (Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI).