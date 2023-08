Encuentran al sureste de Málaga la tabla de paddle surf en la que iban los dos hombres desaparecidos

Los tripulantes de un velero han encontrado este lunes a 15 millas al sureste de Málaga la tabla de paddle surf en la que iban los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos en la playa de la Misericordia, según han informado desde Salvamento Marítimo. También han hallado un termo que llevaban para beber mate.

En un mensaje en redes sociales, Salvamento ha precisado que se está realizando una búsqueda en esa zona con la Salvamar Alnitak, y Hamal, la patrullera de la Guardia Civil, LS Cronos, Cruz Roja y Helimer 207.

El Centro de Salvamento Tarifa está coordinando desde este lunes un dispositivo marítimo y aéreo para buscar a los dos hombres desaparecidos desde este pasado domingo.

Así, el Centro de Tarifa coordina la búsqueda desde la recepción de la alerta este lunes sobre las 03.15 horas. El sistema 112 Andalucía informó al citado centro sobre la llamada de un particular alertando de que dos amigos habían salido en una tabla de paddle surf desde la playa de la Misericordia para ver el amanecer sobre las 07.20 horas de la mañana del domingo, pero que no habían regresado, por lo que dieron el aviso. Los desaparecidos no tuvieron en cuenta la alerta amarilla que había en la provincia por fuertes vientos para ese día.

Desde el Centro de Salvamento Tarifa se coordina un amplio dispositivo marítimo y aéreo de búsqueda. Entre otros medios propios movilizaron a la Salvamar Alnitak, Helimer 207 y Salvamar Gadir, así como medios de otros organismos como LS Cronos Cruz Roja, patrullero Río Ter Guardia Civil, helicóptero de Frontex, el helicóptero de la Guardia Civil y el avión del SAR/ Ejercito del Aire.

Por otro lado, Salvamento Marítimo ha explicado que mantiene informada a la familia en todo momento de todo el operativo que se está llevando a cabo.