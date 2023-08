Semáforos para obesos y ancianos, el nuevo invento en el Reino Unido

El Reino Unido es otro de los tantos países cuyos ciudadanos son, con el paso del tiempo, más obesos y ancianos. Y, aunque parezca broma, muchos de ellos tienen cada vez más dificultades para cruzar los pasos de cebra.

El Departamento de Tráfico del Reino Unido ha detectado que, de media, los ancianos y los obesos tardan 1,2 segundos más que las personas más jóvenes y sin problemas para desplazarse en el momento de cruzar el paso de cebra con el muñequito en verde.

Según constata ATE (Active Travel England), una agencia del gobierno británico encargada de mejorar la movilidad de las ciudades, el promedio de duración del muñeco verde en los semáforos de los peatones en las ciudades británicas es de 6,1 segundos, lo que obliga a ir a una velocidad de 1,2 metros/segundo de media.

Por este motivo, la propuesta desde el Reino Unido es la de aumentar ese tiempo en más de un segundo, hasta los 7,3, para que la velocidad necesaria sea algo inferior a la actual y se quede en el metro/segundo.

"Si no le damos a la gente el tiempo suficiente para cruzar la calle, van a sentir que no pueden salir de sus casas sin coche", explicaba Brian Deegan, director de inspecciones en ATE. Todo esto responde a una medida que apunta a la inclusión y promoción de hábitos saludables, pero también se habla de una medida de seguridad, ya que el hecho de que haya cada vez más personas que no pueden cruzar la calle en el tiempo establecido por el semáforo supone un mayor riesgo de accidentes graves en las esquinas de las ciudades.

Esta medida coincide con un estudio de 2012 de la University College London de 2012, que estableció que el 76% de los hombres y el 85% de las mujeres mayores de 65 años no cruzaron la calle antes de que se apagara la luz verde. La velocidad promedio de los participantes fue de 0,9 metros por segundo para los hombres mayores y de 0,8 metros por segundo para las mujeres mayores, ambas cifras por debajo de los 1,2 metros por segundo hoy necesarios para cruzar una calle con semáforo.