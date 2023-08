Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón: "Hay que bajar las retenciones a los autónomos para que dispongan de más recursos para sus negocios"

Jorge Serrano fue elegido el pasado mes de mayo nuevo presidente de ATA Aragón. Autónomo desde 1994, ha estado siempre vinculado al sector del transporte. Desde 2011 es el coordinador de la Sectorial de Transporte de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. También fue durante cuatro años presidente de Tradime Aragón y de Fetransa.

Llega a la presidencia de ATA Aragón, ¿qué objetivos se ha marcado?

Se han hecho muchas cosas desde ATA y muy bien, pero queda mucho por decir y hacer. En esta etapa vamos a marcar cuatro o cinco líneas de trabajo como prioritarias centradas, sobre todo en la dignificación de la figura del autónomo. La imagen del emprendedor está totalmente distorsionada en la sociedad y abandonada por la administración y tenemos que trabajar mucho en esto. Además, hay numerosos frentes abiertos como la escasez de mano de obra, que es transversal a todos los sectores, y creemos firmemente que hay que tener un mayor poder de atracción y especialmente de retención del talento. También es importante la formación del autónomo y la digitalización para estar preparados para entender el mundo global y saber trabajar con todos los datos que nos bombardean desde todos los frentes que, sin la formación adecuada, no sabemos trasladar toda esta información para el mejor funcionamiento de nuestros negocios. Y, con la administración, hay que seguir trabajando en tener una fiscalidad más acorde con la situación de los autónomos y que contribuya al crecimiento económico.

¿Todas estas líneas se van a articular ya en una serie de acciones? ¿Cuáles van a ser los primeros pasos?

Empezaremos prácticamente en todas estas líneas como banderas para arrancar. Sí que es cierto que estamos en un momento complicado para avanzar porque hay que esperar a la formación de gobiernos, pero vamos a ir con todo directamente. Hay muchas cosas que hacer y el tiempo es muy valioso. Si hay algo que necesitan los autónomos es utilizar su tiempo y recursos en su actividad y que nosotros estemos trabajando sobre estos temas para que se dediquen a sus negocios funcionen.

Tanto en Aragón como en España se han perdido autónomos en el último año. ¿Qué esta sucediendo?

Quizá hemos vivido la tormenta perfecta. Ya llevamos un tiempo desde la covid-19, la guerra de Ucrania, costes de financiación, la sequía... y después hay que tener en cuenta cómo es el colectivo. El 70% de los autónomos tiene un rendimiento neto inferior salario mínimo interprofesional. Estamos en números muy preocupantes. Además, el 50% de las pymes, al final, que son autónomos empleadores, ha declarado pérdidas el año pasado. Esto nos da una idea de la fragilidad de las empresas y de las dificultades que se encuentran cada día para mantener la actividad. Estamos en un mercado global y muy hostil. Hay muchas dificultades para acceder al crédito y, cuando ya un autónomo no se puede endeudar más, lamentablemente, cierra su negocio. Tenemos una fiscalidad poco sensible con nosotros. La Administración, lo mismo. Para un autónomo en la soledad y las responsabilidades del día a día de su negocio es muy complicado estar en este mundo global.

¿Considera necesarias más medidas para evitar la pérdida de autónomos?

Sobre todo que nos escuche la administración. Al final, cuando se escucha, las cosas se hacen bien como sucedió en la pandemia: se escuchó a los autónomos, se crearon ayudas, se generó trabajo... También hay que fomentar el emprendimiento y facilitar la financiación para seguir creciendo y crear empleo. La administración tiene que entender la particularidad del autónomo y adaptar la fiscalidad de un colectivo que no tiene muchos recursos ni recursos económicos desgraciadamente. Adelantar esos recursos a la administración, hace que nosotros no podamos hacer crecer la actividad y el empleo. Esto da un montón de trabajo para una persona que tiene que estar permanentemente en su puesto de trabajo. Un autónomo no puede cerrar en horario comercial para hacer una gestión. Es una incompatibilidad. Se deberían resolver un montón de problemas con sensibilidad y con el esfuerzo de todos para contribuir a que todo fuera más fácil.

En el plano fiscal, ¿qué plantea?

Habría que bajar las retenciones. Al final, hay una figura un tanto extraña de que te devuelve Hacienda, pero te devuelve porque has pagado más de la cuenta cuando no deberías y no se han calculado las retenciones correctamente para pagar lo justo. Si esto se calcula bien no tendríamos que destinar nuestros recursos a financiar al estado en el medio y largo plazo. Esto nos dejaría libres de recurso para utilizarlos para nuestro negocio.

¿Le parece adecuada la propuesta de rebaja del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros?

Es una medida que está pensada para dar un poco de oxígeno a los autónomos que desarrollan su actividad en clientes finales, con poco volumen de negocio. Cuando hablamos de cifras tan exiguas, cualquier cantidad es importante. Aquí creo que sí se consigue aportar liquidez.

Se han introducido cambios en la cotización a la Seguridad Social de los autónomos. Sin embargo, parece que no ha tenido una buena aceptación en el colectivo.

Se pactó un sistema justo y equitativo. Sin embargo, por parte de la administración esto se traicionó, su subieron las bases… hay bastantes descontentos. No se llevó a cabo lo que estaba pactado. Se cambiaron las reglas del juego de forma unilateral en el último momento. Ese fue el problema. Ahora el problema es que no sabemos cuál va ser el nuevo interlocutor válido. Esperaremos a ver en esta nueva situación, la que sea que salga de todo esto, para poder retomarlo.

¿Qué le pediría a los nuevos gobiernos locales y estatal?

La eliminación de trabas burocráticas, el ajuste de la fiscalidad... un diálogo más fluido para que podamos explicar las necesidades del colectivo, se nos escuche y se haga el trabajo efectivo porque, en caso contrario, sirve de poco. Creo que deberíamos ir en esa línea de trabajo, de escucha y de trabajo efectivo y que esto se puede trasladar a la mayor brevedad posible a la mayor parte de los autónomos.

En Aragón, se puso en marcha el CATA. ¿Ha sido beneficioso?

Sin duda, hay que impulsarlo. Es una herramienta fundamental para aliviar las trabas y cargas para los autónomos. De este órgano consultivo deberían salir las propuestas para que el gobierno las derive hacia el colectivo de los autónomos y dejar de lado las posiciones políticas para basarse en los que crean empleo y ejecutar las ideas. Este organismo debe tener la función de recoger las necesidades del colectivo, presentarlas ordenadamente y ejecutarlas de manera efectiva.