Los riesgos que afectan al crecimiento de la economía

La situación económica no es caótica, no es catastrófica, porque tiene fortalezas, pero no está exenta de múltiples riesgos que condicionan el crecimiento económico.

Es la conclusión que se desprende de la revista Economía Aragonesa de Ibercaja, presentada hoy en Zaragoza. El director de Comunicación, Enrique Barbero, ha explicado que la situación económica "no es catastrófica" porque existen fortalezas, aunque ha matizado que no por ello está exenta de "múltiples riesgos que la condiciona" por lo que ha incidido en que hay que tomar con precaución las predicciones porque "hay mucha incertidumbre y volatilidad".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Barbero ha explicado que las economías las economías "están aguantando, a pesar de la pandemia, de una guerra en las puertas de Europa y la incertidumbre política", algo que en caso de la española ha achacado a que las empresas "han hecho sus deberes".

Precisamente, este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza un punto porcentual la expectativa de crecimiento del PIB en España "y, eso, básicamente, es porque las empresas en los últimos 15 años han hecho sus deberes, están más internacionalizadas, innovan más, tienen mejor gobernanza, mejores equipos directivos y mejores plantillas".

Además, tanto la economía española, como la aragonesa "están dando muestras de mucha más consistencia financiera de la que tenían, por ejemplo, entre 2007 y 2008" y si bien las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo han llevado el tipo de referencia al 4% y el Euribor se sitúa por encima del 4%, "ni se está hundiendo el consumo, ni se está hundiendo la inversión", ha añadido Barbero, quien ha incidido en que los hogares "tienen menos endeudamiento, tienen más ahorro y las empresas más capitalización y menos endeudamiento que tenían en la crisis anterior".

Durante su intervención también ha expuesto un tercer factor positivo estructural como es la "resistencia" del mercado de trabajo. "Seguimos en niveles máximos históricos de cotizantes a la Seguridad Social, de ocupados EPA", algo que se debe a las distintas medidas adoptadas en los últimos años, "desde la reforma laboral de 2012 a la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo durante la pandemia"..

Debilidades

Frente a estas fortalezas, las economías tienen debilidades: en 2024, la Unión Europea vuelve a la senda de consolidación fiscal, de manera que si en 2022 el déficit público se situó en torno al 5% y este año será del 4%, "el año que viene, el gobierno, el que sea, tendrá que conducir las cuentas públicas hacia un máximo del 3%, factor que va a presionar a la economía española en los próximos trimestres".

El segundo elemento que ha mencionado es la inversión empresarial. En este sentido, ha indicado que "no se ha hundido con la subida de tipos de interés, pero le falta dinamismo. En tiempos de incertidumbre es lógico que se retraiga" y sería "muy conveniente la aceleración" de los fondos Next Generation "para contrapesar la subida de tipos de interés y la incertidumbre".

Barbero ha apuntado como tercer ámbito de vigilancia el mercado inmobiliario que muestra "claros signos de desaceleración, no de hundimiento, no de ajuste drástico", tras dos años magníficos, 2021 y 2022. Ahora, se están produciendo caídas en las transacciones del entorno del 20 al 25% y una estabilización de precios frente a las ligeras subidas de los últimos años.

Los datos de Aragón

Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año ha sido modesto, un 0,5%, quedando unas décimas por encima de la media del país. Es reseñable el descenso de la producción industrial en abril (-3,9%), que experimentó la mayor rebaja desde julio del año pasado, fruto de la caída de 10 de las 14 ramas, entre las que destacan los descensos de textil, calzado y confección, así como el material de transporte.

Por su parte, en relación al saldo comercial, Aragón ha registrado por tercer mes consecutivo un resultado deficitario de 272 millones de euros, algo inusual en la historia de la Comunidad. Así, las exportaciones han sufrido una variación interanual del -8,3% en abril mientras que las importaciones aumentaron un 33,4%.

Por la parte del mercado inmobiliario aragonés, en el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas ha descendido un 13%, confirmándose el cambio de tendencia a la baja producida por los aumentos de tipos de interés para la financiación hipotecaria.

El mercado laboral en Aragón, por su parte, ha mostrado una tímida mejora en el primer trimestre, según los datos de la EPA. La ocupación se ha incrementado un 3,2% interanual, la tasa de paro ha caído hasta el 8,9% y las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido un 3% interanual en mayo, alcanzando el dato más alto de la serie regional.

En Aragón, la inflación ha sido menos grave que en el conjunto de España en mayo, siendo un 2,6% interanual, seis décimas por debajo de la variación nacional (3,2%). Por su parte, la tasa subyacente ha seguido desacelerándose por tercer mes consecutivo hasta alcanzar el 5,7% en mayo respecto al 6,1% en España.