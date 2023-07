Azcón (PP Aragón) retoma las conversaciones con fuerzas políticas para formar gobierno en Aragón

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, va a retomar las conversaciones con distintas formaciones políticas con el fin de alcanzar acuerdos para la gobernabilidad en la comunidad aragonesa.

Las conversaciones se habían ralentizado por las elecciones generales y, una vez pasada la fecha electoral, el presidente popular en Aragón, volverá a retomar los contactos para ser investido presidente del Gobierno aragonés.

Azcón, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, ha explicado que mantiene su pretensión de formar un Gobierno de Aragón de amplia base para lo que va a retomar las conversaciones con "los tres partidos políticos que, tras las elecciones autonómicas, expresaron su deseo de contribuir a la gobernabilidad de la comunidad durante la primera ronda de contactos".

El presidente popular ha añadido que "no cabe ninguna alternativa a que la investidura del próximo presidente de Aragón sea la del presidente del Partido Popular de Aragón. La gobernabilidad vamos a buscarla teniendo en cuenta que debe ser un Gobierno de amplia base, que aporte estabilidad y defienda los intereses de Aragón, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía".

"No descarto ningún escenario de futuro. Mis preferencias no han cambiado y no descarto ningún escenario de gobernabilidad". De este modo, ha explicado que hoy iba a llamar a los tres presidentes de las tres formaciones que manifestaron que querían favorecer la gobernabilidad.

Balance 23J

El presidente del PP Aragón también ha valorado los resultados de las elecciones generales en la Comunidad Autónoma. En este sentido, ha manifestado que "nos hemos aproximado a un resultado histórico. Siete diputados del Partido Popular nos van a representar en el Congreso y nueve senadores populares lo harán en la Cámara Alta. Se van a encargar de defender los valores de la Constitución, el Estatuto, el Estado de Derecho y las democracia liberal".

"Lo que los aragoneses votaron el pasado domingo ratifica lo que votaron el 28 de mayo. Por lo que consolida el nuevo ciclo político que se abre en Aragón", ha sostenido. El siguiente paso, tras las conversaciones con los líderes de otras formaciones, será "el intercambio de documentos programáticos que servirán de base para el futuro Gobierno. Vamos a buscar, en esta nueva etapa, la gobernabilidad, que finalmente signifique la investidura del presidente del Partido Popular y la formación de un nuevo gobierno", ha agregado.

Azcón también ha manifestado su preocupación por la posición predominante de las fuerzas independentistas. "Los aragoneses tenemos que estar muy preocupados. Sánchez está dispuesto a lo que sea para seguir en la Moncloa, a conceder a los enemigos de España lo que le pidan. El Gobierno de Aragón será un dique de contención y defenderá los intereses de Aragón al precio que sea, no vamos a claudicar en la defensa de lo que consideramos que es nuestro".

"Los partidos que quieren acabar con España y que quieren que Aragón sea una comunidad de segunda pueden tener una posición predominante en el futuro. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ERC, Junts y Bildu tengan la menor influencia posible", ha concluido Azcón.