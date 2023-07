Este hombre ganó 55 millones de dólares con la lotería, y decidió ocultarlo por más de 10 años

Un ciudadano estadounidense que vive en California, de 67 años, ganó un premio de lotería de 55 millones de dólares hace más de 10 años. Sin embargo, de acuerdo con el periódico británico Daily Star, este decidió mantenerlo como algo secreto y no comentárselo a su familia ni a sus otros contactos, autodenominándose como un "premiado de perfil bajo".

Tal y como explica este hombre, su principal motivo para ocultar dicha buena noticia es que se sentía incómodo pensando en un futuro escenario donde, tras comentar abiertamente su buena suerte, su vida cambiaría notablemente.

Evitar presiones de su familia

La incomodidad de verse presionado por muchas personas de su entorno, tanto familiares como amigos y conocidos, le llevó a tomar dicha decisión. Así, el mismo explicaba que: "He mantenido un perfil bajo. Compré un camión nuevo y una casa, pero les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie? Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización".

Con respecto a la relación que mantiene con su hermana, el mismo explica que esta es muy negativa, algo que sin duda condicionó la decisión con el dinero: "Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos, y mis dos padres han fallecido. No he mantenido relación con mi hermana porque no me gusta ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años. Espero que ella no tenga idea de dónde vivo. Además, mis padres la sacaron de la casa antes de morir. Ella trató de hacer algunas cosas horribles a nuestros padres, lo que logré detener".

A pesar de esto, el individuo afirma haberse preguntado seriamente si se equivocó con esta decisión. Y es que dice que todos estos años tuvo miedo de sentirse culpable, así como de que la gente le juzgase por sus actos. De hecho, como era de esperar su confesión sorprendió a muchas personas, especialmente por haber sido capaz de mantener el secreto durante tanto tiempo.