China arrincona a Hollywood: sus millonarias películas se desvanecen

China irrumpió en el mundo Hollywood en la década de los 90. Por aquel entonces, películas como Titanic y La Amenaza Fantasma (Star Wars) aparecieron como las más taquilleras en la historia del cine chino. Después llegaron otros filmes como El Caballero Oscuro (Batman) o Avatar, que también dejaron cientos de millones de recaudación. Era sin duda la gran aspiración de Hollywood: conquistar el mayor mercado del mundo, con una población que hoy ya supera los 1.400 millones de habitantes.

Sin embargo, después de varias décadas, los gustos de los consumidores chinos están cambiando. La tendencia es más que alarmante, ya que cada vez le cuesta más a la industria del cine estadounidense colocar sus películas entre las más taquilleras, con dos películas llegando al top-10 en 2021 y nuevamente en 2022, pero solo una lo ha hecho en lo que va del año. Nada que ver con el ciclo de 2014 a 2018, cuando las cintas americanas representaron al menos tres de los 10 mejores estrenos en China cada año.

Según se desprenden de los datos de la consultora de la industria del cine, Artisan Gateway, las ventas totales de taquilla de películas estadounidenses en China alcanzaron los 592 millones de dólares en los primeros seis meses del año, por debajo de los 1.900 millones recaudados en la primera mitad de 2019. Y muchas de las pelis estrenadas durante este año han resultado ser un auténtico desastre, como son los casos de Mision Imposible: Sentencia Mortal -debutó el fin de semana pasado con una recaudación de 25,4 millones, un 66% menos que la última entrega de 2018-, Indiana Jones y el dial del destino -recaudó 3,3 millones hasta el 18 de julio, casi la misma cantidad que en Dinamarca-.

Otro ejemplo claro es el de la película Transformers: La era de la extinción. Este film fue todo un éxito en China. Recaudó más de 320 millones de dólares en 2014, colocándose en la quinta película estadounidense más taquillera de la historia en suelo chino. Sin embargo, Transformers: El despertar de las bestias, la última de la saga, apenas superó los 120 millones.

Una de las causas de este vacío puede estar en la calidad de sus películas, calificadas por muchos como "superficiales" y "tontas". "Los superhéroes como Spider-Man y el Capitán América son tan superficiales que ni siquiera los vería en IMAX 3D", confiesa un cinéfilo en The Wall Street Journal. Por otro lado, el adoctrinamiento que quieren vender desde Hollywood tampoco triunfa en el mercado chino. "La Sirenita se centra demasiado en la corrección política", indicó una trabajadora independiente de Shanghái . "Voy al cine para entretenerme, no para que me inculquen ciertos valores".

Esto podría suponer el final chino para Hollywood. Según advirtió un ejecutivo, si los ingresos brutos siguen siendo tan bajos, los estudios pueden decidir que no vale la pena enviar películas para estrenarlas en China.

Mayor gusto por lo chino

China ha conseguido darle la vuelta a la tortilla y estrenos locales como The Wandering Earth II y Lost in the Stars han obtenido 500 y 400 millones de dólares de recaudación, respectivamente. Además, la taquilla también se ha visto impulsada por películas propagandísticas como La batalla en el lago Changjin 2, una secuela de la película más taquillera de todos los tiempos en el país.

Por último, y con el objetivo de atraer al mayor número de cinéfilos chinos, la productora Belle Avery presionó para elegir a Wu Jing, la estrella china de éxitos de taquilla nacionalistas como Wolf Warrior 2, en un papel principal. "Para China, él representa al hombre chino por excelencia", indicó la productora.