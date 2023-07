El PP asegura que esta noche se celebra un debate "de perdedores" para repartirse las medallas de plata y bronce

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, ha aseverado que esta noche se celebrará "el debate de los perdedores" en RTVE entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que decidirán "cómo se reparten la medalla de bronce y la medalla de plata" porque es el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo quien ganará en las urnas el próximo domingo.

"Ese es el dilema que hay en el debate de esta noche, en un debate anecdótico que sólo puede servir para que Pedro Sánchez tenga las horas de plató que ansiaba para cada día de campaña, porque ha sustituido una campaña en la calle por una campaña de platós", ha afirmado Tellado en declaraciones a los medios en un encuentro que se ha celebrado en Valladolid.

Y es que, el vicesecretario de Organización del PP ha aseverado que Sánchez "encuentra en los platós el calor de los focos que no le da la calle" ya que, tal y como ha explicado, cada vez que el presidente sale a la calle "le gritan eso de que te vote Txapote".

Asimismo, Miguel Tellado ha defendido la ausencia de Feijóo en el debate de esta noche porque el debate entre quienes aspiran a la Presidencia del Gobierno ya se celebró en el cara a cara entre los líderes de PSOE y PP, en Atresmedia, donde se pudo ver "a un Sánchez tremendamente nervioso, tremendamente agresivo, tremendamente violento, que no dejaba hablar".

En esta línea, Tellado ha lamentado que PSOE no haya aceptado la propuesta de un debate a siete, con la participación de Bildu y ERC, ya que, tal y como ha explicado, sería la participación "de los partidos que están en liza y que pueden decidir la gobernabilidad" del país.

El responsable del PP ha apuntado que esta noche "el que pueda y quiera tendrá la oportunidad de disfrutar o no del debate de perdedores" que permitirá dilucidar finalmente quién es la tercera fuerza, "si es el viejo Podemos" que ahora se llama Sumar o Vox.

Tellado ha apelado apela al millón de votantes socialistas "que han sido traicionados por Pedro Sánchez" y que están "indecisos" ante la cita electoral del próximo domingo para obtener el respaldo suficientes que permita a los 'populares' un "gobierno monocolor, en solitario" ya que confían en superar en 40 escaños al PSOE.



Asimismo, el responsable del PP ha indicado que en todas las encuestas "hay un trasvase clarísimo" de votantes socialistas que ven en Alberto Núñez Feijóo "una alternativa de cambio".



Se trata de un millón de votantes que en 2019 dieron su apoyo a Pedro Sánchez pero que "han sido descaradamente traicionados" por él y a los que el PP se dirige para decirles que Alberto Nuñez Feijóo "es la solución para que en España haya un gobierno fuerte, un gobierno único, un gobierno unido que se ponga a trabajar desde el minuto uno en la resolución de los problemas del país".



Pero además, Tellado ha apelado a que todos los votantes de centroderecha concentren su apoyo, el próximo domingo, en el PP para poder alcanzar una mayoría que permita un gobierno en solitario porque entiendo que en España "se dejará gobernar al partido que gane las elecciones".



"Nosotros lo que pretendemos es que gobierne el que gana las elecciones, sin el control, sin intermediarios y sin las presiones de los extremos" ha aseverado Miguel Tellado, quien ha insistido en que el PP ganará las elecciones "ganar para gobernar y gobernar solos" con un "gobierno monocolor, un gobierno único y unido, que es lo mejor que le puede pasar" a España.



Tellado ha insistido en pedir a los ciudadanos que dé al PP "la fuerza necesaria para no depender de nadie y que la gobernabilidad del país no se vea condicionado por partidos minoritarios" como " ha ocurrido en los últimos cuatro años con Bildu y ERC".



Y es que, como ha aseverado el vicesecretario de Organización, en los últimos cuatro año España ha tenido "un gobierno más dedicado a la batalla interna dentro de la coalición que en resolver los problemas de la ciudadanía" y ha definido al 'sanchismo' "como una combinación de mentiras, de manipulaciones y de maldades" y como ejemplo de las "grandes maldades" que se han cometido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha citado la conocida como 'ley del si e si'.



Además, ha defendido al candidato del PP, que se presenta "con el bagaje de gestión de 14 años al frente de la Xunta de Galicia como presidente autonómico" con cuatro mayorías absolutas y con experiencia en la Administración General del Estado, frente a un Pedro Sánchez que accedió a la Presidencia del Gobierno "sin ninguna experiencia" y "sin haber gestionado nunca nada público" lo que le ha llevado a entender que ser presidente es dar ruedas de prensa "y disfrutar del poder en los términos en los que se ha hecho durante todo este tiempo".



Asimismo, Miguel Tellado ha contrapuesto el modelo de Pedro Sánchez "que ha buscado permanentemente la polarización de la sociedad, que ha buscado enfrentar a las dos Españas, la radicalización y el enfrentamiento permanente", frente al modelo impulsado en Galicia done "un buen gobernante tiene que vivir de cohesionar a la sociedad y de construir mayorías, de gobernar para todos, para los que le votan y para los que no le votan.