Top Secret, la fructífera asociación del cine y el espionaje

Coches sumergibles en el mar, tintas invisibles, cámaras de foto que caben en un zapato, micrófonos, microfilms ultra secretos, hackers... Desde que el cine empezó a contar historias a principios del siglo XX ha tenido una gran relación con el espionaje. Así lo recoge la exposición y el libro editado sobre la misma, Top Secret, cine y espionaje, de la Fundación La Caixa, que muestra la fructífera relación que tiene el Séptimo arte con los vendedores de secretos.

Desde la Roma clásica, todos los grandes imperios han sido conscientes de que la información era poder y se han organizado para conseguirla. CIA, KGB, MI5, Stasi, Mossad... son siglas conocidas por todos gracias a las películas que han tenido en la II Guerra Mundial, la Guerra Fría y el terrorismo islamista, los tres grandes momentos históricos de referencia.

El cine ha sabido hacer caja con los agentes secretos, no podía ser de otra manera. El mundo de los agentes secretos tiene todos los ingredientes necesarios para hacer una película: glamour, aventuras, acción, suspense... y licencia para matar. Son multitud los títulos que abordan el tema y, aunque como en todas las listas falta alguna de las grandes, esta podría ser una selección.

Hitchcock

Aunque en el cine clásico hay inolvidables películas (Los espías, Operación Cicerón, La conversación), sin duda, el mago del suspense ha sido el director que más y mejor ha contribuido en este género. Sabotage, El agente secreto, 39 escalones, Encadenados, Con la muerte en los talones... cualquiera de ellas está considerada como obra maestra y sin duda marcaron un estilo que ha sido repetido hasta la saciedad.

Recomendación: Cortina rasgada (HBO y Movistar). Seguramente no es su mejor película, pero es un clásico a recuperar. Paul Newman interpreta a un científico que intenta hacerse con una fórmula secreta en la URSS. Inolvidable la escena de los autobuses.

Acción

Sin duda el espía más famoso del mundo es Bond, Jame Bond, personaje creado por el escritor inglés Ian Fleming y que ha sido llevado al cine en multitud de ocasiones. Desde 1962 con Sean Connery en James Bond contra el Dr. No, hasta el último, interpretado por Daniel Craig (a la espera de quién será el próximo), ya es un icono con vida propia dentro la historia del cine. A su estela han ido creciendo otros agentes que emulaban su estilo: Tom Cruise y su Misión Imposible, Matt Damon como Bourne o Ralph Fiennes en The Kingsman. Sagas siempre taquilleras que han sabido atraer al público más joven.

Recomendación: El mito de Bourne (HBO, Prime y Movistar). Espectacular y original, con unas de las persecuciones más impactantes del género.

Comedias

El cine también ha sabido reírse de los agentes secretos más allá del sentido del humor inglés de James Bond. Desde el Superagente 86, tanto en la afamada serie de los sesenta, como en su versión en pantalla grande con Steve Carell pasando por Mr. Bean en su personaje de Johnny English, el inefable Austin Powers contra el mini yo o el mismo Leslie Nielsen en Espía como puedas.

Recomendación. Top Secret (Tivify). Película de culto repleta de gags inolvidables en la que Val Kilmer interpreta a una estrella del rock en la Alemania Oriental.

El espía inglés

En plena guerra fría surgió en Inglaterra una serie de películas sobre espías muy diferentes al glamuroso mundo Bond. Personajes grises, tristes, vestidos con gabardinas y con trabajos monótonos bajo el lluvioso clima británico, pero siempre atentos no sea que el compañero sea un agente doble. Basadas en novelas de John le Carré (antiguo agente secreto) o Graham Greene, se produjeron decenas de películas con nombres como El hombre de McKintosh, El ojo de la aguja, Nuestro hombre en La Habana o series como Calderero, sastre, soldado, espía.

Recomendación: El hombre que surgió del frío (Filmin), con Richard Burton inmerso en un mundo de dobles agentes sobre una obra de Le Carré ambientada en la Guerra Fría.

Las series

El espionaje también ha resultado atractivo para las series televisivas. Desde las clásicas Misión Imposible y Los Vengadores a las más actuales The Americans, The Company o la maravillosa Oficina de Infiltrados, producción francesa que por desgracia ahora mismo no la ofrece ninguna plataforma pero que no se debe dejar pasar la ocasión de verla.

Recomendación: Homeland (Disney+) Durante ocho temporadas, Claire Danes da vida a Carrie Mathison, una agente de la CIA que debe inmiscuirse en multitud de asuntos por todo el mundo.

Las más actuales

El mundo de los espías sigue estando de actualidad con personajes como Snowden (que también tiene su película). Aparte de las correspondientes entregas de 007, Bourne o Tom Cruise, en este siglo se han producido multitud de películas ambientadas tanto en el pasado como en el momento actual: Red de mentiras, El topo, El buen pastor o La vida de los otros demuestran que el género sigue siendo atractivo.

Recomendación: El puente de los espías (Movistar). Spielberg demuestra que es un maestro toque el palo que toque. Magistral ambientación y suspense.

Un homenaje

El pasado 15 de julio, fallecía Francisco Ibáñez, creador de los dos espías más famosos de España, Mortadelo y Filemón, quienes también tuvieron su hueco en el mundo del cine y por supuesto en este artículo.