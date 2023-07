El plan de asfaltado 2023 avanza en Zaragoza con 16 nuevas avenidas y rotondas

El área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza ha arrancado el grueso del plan de asfaltado que está desarrollando para renovar las calzadas de la ciudad y mejorar la seguridad de conductores, motoristas y conductores de VMP.

Durante el mes de de julio, se van a adecuar 32.500 metros cuadrados en 16 calles, avenidas y rotondas de la ciudad.

Las actuaciones se centrarán en la Rotonda de Toulouse, en Vía Ibérica (desde la calle Escuelas hasta la calle Argualas); la avenida Juan Pablo II (desde calle Sabiñánigo hasta Duquesa Villahermosa), y la Rotonda Z30 con Z40 (acceso Mercazaragoza).

También se va a actuar en la Avda Academia General Militar, desde c/ Antonio Ubieto hasta c/ El Coloso y desde Majas de Goya hasta c/ Lazarillo de Tormes; en la Rotonda Z30-Avda La Jota (eje central); Rotonda Z30-Alfonso Zapater; Rotonda Avda Pirineos; Glorieta Zagríes; Avda Goya (S. Antonio María Claret-Baltasar Gracián; de Fernando el Católico a c/ Ruizanglada y de c/ Perpétuo Socorro al número 3); Avda Tenor Fleta (desde Paseo Satasta hasta el número 24; del número 85 a Avda San José y de c/ Fernández Florez a c/ Lausana); Avda Madrid (desde Paseo María Agustín hasta plaza de la Ciudadanía); Plaza Europa; Paseo María Agustín (desde c/ Juana Francés hasta c/ Sant Ana y desde Avda Madrid hasta c/ Jerónimo Borao) y Puerta del Carmen.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha visitado los primeros trabajos que se están desarrollando en la Rotonda de Toulouse y Vía Ibérica y que continuarán esta misma semana por la Avenida Juan Pablo II o la Avenida Academia General Militar, entre otras.

A finales de julio se adecuarán también algunos de los ejes por los que pasará la Vuelta Ciclista a España el próximo mes de septiembre como la Plaza Europa y Paseo María Agustín, completando los trabajos que se han realizando en las últimas semanas en otros puntos del recorrido como Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Echegaray y Caballero o la carretera de Cogullada.

"En total, todas estas actuaciones van a suponer una inversión de 900.000 euros, lo que elevará a más de 2,7 millones de euros el presupuesto destinado en lo que llevamos de 2023 al asfaltado de la ciudad, con un total de 135.00 metros cuadrados de calzadas mejoradas en cerca de 70 calles y avenidas, entre ellas el Polígono Malpica", ha explicado Víctor Serrano.

El consejero ha solicitado a los ciudadanos "comprensión" y ha adelantado sus "disculpas por los inconvenientes en la movilidad que puedan suponer todos estos trabajos", pero ha recordado que "estas actuaciones se realizan con prioridad durante los meses del verano, una vez finalizado el curso escolar, cuando la afección es menor por reducirse el volumen de tráfico en las calzadas de la ciudad".

Serrano también ha recordado que "tenemos mucho trabajo por delante, pero seguimos en la senda de mejora constante de Zaragoza, de sus espacios públicos, convirtiéndola en la mejor ciudad para vivir, trabajar o formar una familia, con un proyecto de transformación que requiere de la colaboración y comprensión de nuestros ciudadanos, y que se verá recompensada con el trabajo infatigable de su Ayuntamiento y los proyectos diseñados por este equipo de Gobierno", ha resumido Serrano.