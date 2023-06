Inteligencia Artificial para cultivar las manzanas premium Pink Lady: agricultura 4.0

El 'big data' y el riego deficitario son cruciales para esta fruta en un año de sequía extrema en Lleida y Girona. Es la agricultura 4.0. De los 15 millones de kilos de la cosecha, se perderá un 5%. Crédito foto superior: Richard Sprang.

La situación hídrica del campo en estas zonas de cultivo en Cataluña es crítica. "Vive en un estado de emergencia y alarma". Este es el diagnóstico para este 2023 que nos avanza el productor Joan Serentill, que también señala cómo el campo se va adaptando a esta situación climatológica extrema. "Las reservas de agua no son suficientes para garantizar los cultivos (…) No se puede ahorrar de lo que no se tiene", relata el productor sobre este recurso esencial.

Pink Lady es una variedad de manzana, resultado del cruce entre entre Golden Delicious y Lady Williams. "Para combatir la sequía los agricultores están abriendo nuevos pozos, pero, sobre todo, están aplicando una técnica que se llama riego deficitario", explica Serentill. "Consiste en buscar el punto de estrés de la planta y, con las pocas reservas que tenemos de agua, ir aplicando la irrigación." Se trata de una técnica muy novedosa importada de Israel, que permite que el árbol no pierda "masa vegetal"; o sea, "que no pierda hojas y que estas estén sanas." Utilizan Inteligencia Artificial para la gestión y transferencia de datos. A través de sensores y tensiómetros, obtienen información sobre "la humedad y la deshidratación de hojas y de troncos", nos cuenta el productor. También se monitorizan los índices de insolación, "gracias a las fotografías satelitales", así como los puntos de estrés del manzano para el control del riego. "La aplicación de la agricultura 4.0 es una realidad. Vamos a por la 5.0", remata Serentill en un encuentro con los medios en Madrid en el Jardín del Hotel Intercontinental.

Joan Serentill

Este es el escenario: "Tenemos una agricultura muy tecnificada, una de las más avanzadas y sostenibles. Somos cabeza de león en Europa", desliza el experto y productor. ¿Cuál es el balance de la cosecha de este año en la variedad Pink Lady? En España se cultivan 315 hectáreas, repartidas en 50 productores de Lleida y Girona. En esta zona se dan dos requisitos favorables: son terrenos con buena exposición al sol, no han sido sobreexplotados, ni son propensos a inundarse.

La producción de esta valiosa y apreciada fruta dulce y rosada se verá afectada por la sequía entre un 5% y un 7%, según datos del sector. Hablamos de un volumen de hasta 15 millones de kilos de fruta (según cosecha de 2022). Después del triaje, donde se producen los descartes por exigencia de la alta calidad del producto y por su calibre, quedan 10 millones de kilos para la comercialización.

Por calibres, en España, el consumo preferente apunta a un tamaño medio, nos cuenta Serentill: "Unos 85 mm. de diámetro por manzana". Esto nos lleva a un cálculo de unas seis manzanas por kilo. Las frutas que no pasan el triaje tienen otros usos, como zumos, cosmética o repostería. Apenas hay desperdicio alimentario. El aprovechamiento de la Pink Lady ronda el 99,5%, según datos del portavoz. En origen, el precio de este segmento premium se sitúa en 1,60 euros/kilo. ¿Y en el punto de venta? Por kilo, oscila entre 2,80 y 3,10 euros, más caras que otras variedades como la Golden, por ejemplo. ¿Por qué? "Es la manzana que más tiempo permanece en el árbol, lo que provoca que los costes de producción sean más altos", explica el experto.

El segmento premium: 1,60 euros el kilo en origen

En este arranque de verano, la fruta se encuentra en fase crecimiento en el árbol. Se lleva a cabo la técnica del clareo, que consiste en eliminar las frutas dañadas o deformes; también se quitan algunas si el árbol produce demasiadas con el fin de que estén bien distribuidas. Esta variedad es la más tardía en ser cosechada.

La temporada alta de consumo se sitúa en la mitad de febrero, por San Valentín. ¿Y el canal de distribución? El supermercado. "Lidl y Aldi", asegura Serentill. "Nuestro mercado local es el mercado europeo". En cuanto a rendimiento, existe una fruticultura de fórmula 1, que favorece la mayor rapidez posible y la mayor competencia a la hora de recoger un fruto. En el caso de la variedad de manzana que nos ocupa, el experto nos cuenta que trabajan con una "intensificación media", lo que significa que desde que plantan el manzano cuentan con un período de no producción de cuatro años y una máxima producción entre los ocho y los 12 años desde la plantación. La vida del árbol, nos cuenta, "ronda los 20 años".