Crece la preocupación en Filipinas por el aumento de la actividad sísmica del volcán Mayón: ¿Podría entrar en erupción?

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) advirtió este lunes de que la actividad del volcán Mayón no muestra señales de atenuación y persiste la amenaza de una erupción explosiva, lo que ha obligado ya a la evacuación de más de 20.000 personas en el noreste del país.

El volcán ha aumentado la emisión de dióxido de sulfuro, lo que indica que la actividad volcánica no remite tras dos semanas en erupción. Además, en las últimas 24 horas ha registrado 102 terremotos y 263 episodios de caída de rocas volcánicas.

MAYON VOLCANO ADVISORY

26 June 2023

04:00 PM



This is a notice of increased seismic activity and ground deformation in Mayon Volcano.#MayonVolcanohttps://t.co/q3u3lnJ0Bd pic.twitter.com/gaC5qnOBEa