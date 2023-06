Fernández Vara se planta frente al Gobierno de España para defender el decreto que obliga a que el litio se extraiga y se transforme en la región

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que defenderá con todas sus "fuerzas" el decreto que obliga a que el litio extraído en Extremadura se transforme en la región, o de lo contrario no saldrá.

El mandatario se ha pronunciado una vez que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno Nacional contra los artículos 2, 3 y 4 del Decreto-ley 5/2022 de la Junta por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.

En este sentido, el presidente extremeño en funciones ha recordado que la Junta y el Gobierno de España han estado dialogando a lo largo de los últimos meses para intentar evitar que este asunto tenga que ser dirimido por el Tribunal Constitucional aunque, finalmente, no se ha llegado a un acuerdo.

Fernández Vara ha destacado que la Ley de Minas es preconstitucional, en concreto del año 1973, cuando no existían las Comunidades Autónomas, y es de las pocas leyes de aquella época que siguen vivas. Así ha destacado que si las Autonomías son las que deciden sobre el régimen minero "lo lógico y natural" es que se pueda decir que no haya explotaciones si en la región no se transforma. Porque todo lo relacionado con el litio más "más allá" de la minería y tiene "mucho que ver" con el desarrollo económico y social de Extremadura, con la lucha contra la despoblación y con el desarrollo y progreso de la comunidad.

"Por eso vamos a seguir defendiendo la competencia para exigir que los proyectos que afectan a recursos naturales en nuestra región, como es el litio, tengan que ser transformados aquí para que no ocurra lo que ocurrió en otros momentos de la historia", ha destacado.

Valdecañas

Por otra parte, el presidente en funciones ha valorado la suspensión cautelar del derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas por parte del Tribunal Constitucional, una decisión sobre la que ha mostrado "nuestro respeto y nuestro acatamiento".

Ley de Bienestar Animal

Finalmente, ha anunciado que se está valorando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Protección Animal. Concretamente, la Consejeria de Agricultura está estudiando su contenido y mantiene que se vulneran algunos aspectos de las competencias de la Comunidad Autónoma. En las próximas semanas -ha avanzado- se seguirá trabajando, ya que el plazo para presentar el recurso finaliza este mes de junio.