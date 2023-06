Castilla y León activa un plan de 100 millones contra la sequía que las organizaciones agrarias ven "insuficiente"

Las organizaciones agrarias Asaja y UCCL han considerado "insuficientes" las ayudas de 100 millones de la Junta de Castilla y León por la sequía, que comprenden 42 para ampliar la cobertura de los seguros agrarios y entre 45 y 60 millones para bonificar los intereses de préstamos.

El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, ha reclamado ayudas directas al sector para hacer frente a los problemas derivados de la sequía después de que en el Consejo Regional Agraria el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, haya puesto sobre la mesa 60 millones de euros para sufragar el 30 por ciento de la franquicia de los seguros agrarias y otros 40 millones para préstamos bonificados, una cantidad que Dueñas ha calificado de suficientemente importantes".

Así lo ha explicado Dujo, a través de un comunicado, tras concluir el Consejo Agrario de Castilla y León, que se ha prolongada por espacio de casi cuatro horas.

Donaciano Dujo ha tachado de "totalmente insuficiente" el montante de ayudas anunciadas por el consejero, a la vez que estima que "excluye a buena parte de las explotaciones más perjudicadas por la sequía".

Por ello, Asaja ha reclamado una ayuda directa para todos los agricultores y ganaderos profesionales, "porque si se vincula exclusivamente al seguro muchos no podrán beneficiarse, especialmente en las provincias del sur de la comunidad, donde la sequía ha sido aún más severa, que son las que tienen un aseguramiento más bajo porque las condiciones y rendimientos hacen que no sea asequible". Así, Donaciano Dujo ha reclamado el doble de presupuesto y ayudas directas a los profesionales, "tengan o no seguro".

Respecto al apoyo a los préstamos, las condiciones propuestas por la Consejería -cuantía máxima cubierta de 60.000 euros, un año de carencia y cuatro años máximo de amortización- Donaciano Dujo ha reconocido que "se aproximan más a las necesidades del sector", pero cree que deberían ser dos años de carencia y no uno y un tipo de interés del 0 por ciento "porque el sector está bajo mínimos tras varias campañas malas".

Otro punto reivindicado por las OPA es que las tasas agrarias y ganaderas se reduzcan al máximo permitido, el 95 por ciento, tanto en este 2023, como en 2024 y 2025 y sobre la flexibilización de la PAC, igualmente se ha reclamado que sea amplia y además se extienda a años sucesivos, porque muchas medidas que se pide al sector "son una barbaridad y deben ser suprimidas porque complican la vida al agricultor y encima no repercuten en ningún beneficio medioambiental, porque no están adaptadas a la realidad" de España, ha maifestado Dujo.

Iniciar la nueva campaña

Donaciano Dujo ha pedido que todas estas medidas "estén aprobadas, financiadas y en marcha antes del 15 de septiembre", para que los agricultores puedan "iniciar la nueva campaña con normalidad".

Mientras, los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) han calificado de "totalmente insuficientes, poco imaginativas y tardías" las ayudas anunciadas este martes por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía que las organizaciones agrarias han cifrado en 2.000 millones de euros.

UCCL ha tachado de "mero parche" las ayudas anunciadas este martes en el Consejo Regional Agrario, como los préstamos a través del instrumento financiero de la Comunidad o ayudas de 42 millones para complementar las indemnizaciones de Agroseguro en un 27 por ciento para los agricultores a título principal (ATP), un "buen capote" que, según aclara la OPA, sólo cubre a una pequeña parte de agricultores.

UCCL ha advertido al respecto de que quedarán fuera todas las pólizas que no incluyen sequía y todos los productores que no hayan suscrito seguro. "No compartimos que las ayudas vayan vinculadas a los seguros, cuando en amplias zonas éstos no son atractivos", ha explicado la OPA que tacha este requisito de "inaceptable".

La OPA ha criticado en concreto que se exija como requisito para optar a esos préstamos la suscripción de un seguro agrario y recuerda que en "numerosas zonas" de Castilla y León no se formalizan pólizas "porque no están adaptadas ni a las producciones ni a los precios".

"Para este anuncio no hacia falta esperar tanto", ha lamentado la organización profesional agraria tras el Consejo Regional Agrario que ha reclamado una vez más ayudas directas para los agricultores a título principal (ATP) de 25.000 euros por explotación para compensar, "al menos en una parte, las pérdidas que esta catastrófica campaña agrícola va a traer consigo".