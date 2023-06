Azcón (PP Aragón) garantiza que "en ningún caso" su Gobierno defenderá el trasvase y cree que no hay nada insalvable con el PAR

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha garantizado este martes que "en ningún caso" su Gobierno defenderá el trasvase del Ebro y ha considerado que no hay ningún obstáculo "insalvable" para llegar a un acuerdo con el PAR, por lo que ambos partidos crearán "de forma inmediata" un grupo de trabajo que permita alcanzar un acuerdo programático que posibilite el apoyo de los aragonesistas al Ejecutivo "en solitario" del PP.

Así lo ha indicado Azcón tras entrevistarse en La Aljafería con el único diputado electo del PAR, Alberto Izquierdo, dentro de la ronda de reuniones con todos los partidos que han obtenido representación en las Cortes.

Azcón ha hecho notar que PP y PAR han alcanzado ya acuerdos "en muchos ayuntamientos" y siguen trabajando de cara a otras instituciones, indicando que el PAR "quiere estar en la gobernabilidad de la comunidad, como lo ha estado en muchas ocasiones", y ha hecho hincapié en que "la historia política del PAR es de llegar a pactos y seguir transitando para que la gobernabilidad sea lo más estable posible" y que haya "un cambio".

"Hemos sido capaces de encontrar más ideas en común que ideas que nos separen", ha continuado Azcón, observando que para el PAR el no al trasvase es "una cuestión importante" y ha dado por seguro que este asunto formará parte del acuerdo programático: "Va a haber un Gobierno que no tenga dudas, que va a apostar por el Pacto del Agua" y " el trasvase no va a ser un elemento de debate en los próximos años, cuando haya un Gobierno presidido por el PP".

El candidato del PP a la Presidencia del Ejecutivo ha confiado en cerrar un acuerdo programático con el PAR, destacando su coincidencia en asuntos como las ayudas a los agricultores y la mejora del transporte sanitario.

Para conformar "un Gobierno de amplio espectro" es necesario que haya "un equilibrio", lo que a su vez requiere "buscar los puntos de acuerdo", ha enfatizado Azcón, incidiendo en que "habrá cuestiones que tengan que dejarse aparcadas por parte de todos y ser claros en cuestiones inexcusables". Sobre la composición de la Mesa de las Cortes, este viernes, ha apostado por hablar "con todo el mundo, como hasta ahora".

Por otra parte, ha dicho que le hubiera gustado que el resultado en Extremadura "hubiera sido distinto", que el presidente de la Asamblea fuera del PP y que PP y VOX hubieran sido capaces de alcanzar un acuerdo, manifestando su respeto por lo que ocurre en otras comunidades, tras lo que ha dejado claro que quiere que Aragón tenga "su propia personalidad" y se hable de "los problemas de los aragoneses".

El PAR no se abstendrá

Por su parte, Alberto Izquierdo ha declarado a los medios de comunicación que "VOX tendrá que decir en Aragón qué piensa del trasvase". "Si el PAR da la investidura a un presidente que luego incumple su palabra le tendrán que preguntar al presidente que incumple", ha sentenciado.

Ha avisado de que "si el Gobierno de Aragón no defiende claramente y de forma contundente el no al trasvase, el PAR no apoyará a ese Gobierno", aunque el PAR quiere incluir otros asuntos en el "acuerdo programático" con el PP, como el "respeto" al sistema comarcal, la celebración de una reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado porque tiene "la sensación de que ha desaparecido", también la concesión de ayudas directas a agricultores y ganaderos, la protección de pymes y autónomos, el impulso al medio rural y la mejora del transporte sanitario urgente. No son las únicas medidas que el PAR quiere introducir.

El diputado electo del PAR ha advertido de que "el PAR no se abstendrá" y su voto en la investidura de Azcón será "sí o no" y "no depende del PAR, sino de Azcón", de manera que "si Azcón está dispuesto a llegar a acuerdos se llegará y si no, no".

Las condiciones que pone el PAR son "sencillas, fáciles de cumplir", porque no atañen a "personas", sino de "proyectos", ya que "Aragón necesita y cambio" y el PAR no va a variar "ni un ápice", aclarando que a este partido no le importa qué vote el resto de partidos: "No tenemos complejos de ningún tipo, somos un partido democrático y nos da igual quién diga sí o no; no es nuestro problema".

El dirigente del PAR ha insistido: "No me importa quién va a ser consejero, me importa qué van a hacer; me da igual que sean del PP o del PAR; el PAR no exige nada, sino un acuerdo programático y que se cumpla", ha zanjado, agregando que al PAR le dan "lo mismo" los cargos y no va a "jugar a eso" por ser "una falta de respeto a los ciudadanos".

Además, Izquierdo quiere saber qué va a hacer el PP en la Diputación de Teruel y "en qué va a cambiar" el Gobierno regional, "si cambia de presidente para no cambiar nada", subrayando. Por otra parte, ha comentado que en esta reunión no han hablado sobre los nuevos senadores por designación autonómica.