Feijóo: "Reconstruir económica, social e institucionalmente España es urgente"

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, tiene un objetivo muy claro que se basa en volver a construir "económica, social e institucionalmente" España. Un objetivo que marca como "urgente", según explica en la entrevista concedida al ABC.

El popular cree que el sanchismo es "mucho más letal" que el Gobierno de Zapatero. Por ello, luchará para desbancar al actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. En esta línea ataca a los socialistas apuntando que pese a sus críticas contra Vox, el cordón sanitario es hacia el PP. De hecho, el gallego explica que el partido de Santiago Abascal existe desde que el PSOE llegó a la Presidencia.

En esta línea, señala que el partido de extrema derecha ha favorecido varias ocasiones las propuestas del Ejecutivo de Sánchez, como la política de fondos europeos. Respecto a esta, Feijóo señala que no se están ejecutando y, por tanto, no está sirviendo a los "intereses" de la economía nacional.

El popular acusa al Gobierno de coalición haber subido las pensiones, "en contra de los informes de la Airef y del Banco Central de España". Sobre la posibilidad de que Sánchez permaneciese en política, pese a perder las elecciones, señala: "El actual secretario general del PSOE es un político imprevisible".

No obstante, si el socialista decidiese apostar por un cargo internacional, Feijóo estaría dispuesto a "ser generoso" y según el puesto que fuese y de los compromisos del mismo Pedro Sánchez.

Por último, en cuanto a las listas electorales, el candidato popular ha explicado que están cerradas, pero ha habido gente que le ha pedido que no se les incluya. De esta forma, si el PP no alcanza la mayoría para formar Gobierno, no habrán renunciado a sus puestos en organizaciones privadas .